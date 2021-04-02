Что влияет на размер пенсий в Украине: объясняет Минсоцполитики
Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала СМИ о размере максимальной и минимальной пенсии в Украине. Также Лазебная отметила, как стаж будет влиять на выплаты пенсионеров.
Источник:Общественное радио
Уровень пенсий в Украине
В Украине получают пенсию меньше 2 тысячи гривен 1,8 миллиона украинцев. Однако, министр сразу же отметила, что в прошлом 2020 году эта цифра составляла 4,2 миллиона населения.
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Мы большую часть перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем над этим работаем,
– отметила Лазебная.
Стаж
Стаж до 2000 года учитывает:
- службу в армии,
- обучение в высших учебных заведениях.
Стаж с 2000 года учитывается только если за него были уплачены страховые взносы, то есть по принципу страховой солидарной системы.
Размер пенсий
- 1769 гривен – получают те, кто не имеет стажа.
- 2200 гривен – получают те, кто имеет полный страховой стаж.
- 2400 гривен – получают те, кому 65 лет.
- 2600 гривен – получают пенсионеры, которым за 80.
Нет стажа у человека, но есть право – мы платим эту сумму, но ее индексируем два раза в год – в июле и в декабре. Не намного, по возможностям, но это делаем,
– рассказала Лазебная.
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