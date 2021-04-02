Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала СМИ о размере максимальной и минимальной пенсии в Украине. Также Лазебная отметила, как стаж будет влиять на выплаты пенсионеров.

Уровень пенсий в Украине

В Украине получают пенсию меньше 2 тысячи гривен 1,8 миллиона украинцев. Однако, министр сразу же отметила, что в прошлом 2020 году эта цифра составляла 4,2 миллиона населения.

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Мы большую часть перевели за эту позорную черту. И в дальнейшем над этим работаем,

– отметила Лазебная.

В апреле 2020 года по инициативе президента Украины было начислено "карантинную тысячу гривен" населению, которое получает пенсию менее 5 тысяч гривен. Цель инициативы – обеспечение украинцев средствами индивидуальной защиты, продуктами и тому подобное.

Стаж

Стаж до 2000 года учитывает:

службу в армии,

обучение в высших учебных заведениях.

Стаж с 2000 года учитывается только если за него были уплачены страховые взносы, то есть по принципу страховой солидарной системы.

Размер пенсий

1769 гривен – получают те, кто не имеет стажа.

2200 гривен – получают те, кто имеет полный страховой стаж.

2400 гривен – получают те, кому 65 лет.

2600 гривен – получают пенсионеры, которым за 80.

То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату.

Нет стажа у человека, но есть право – мы платим эту сумму, но ее индексируем два раза в год – в июле и в декабре. Не намного, по возможностям, но это делаем,

– рассказала Лазебная.

Также с 1 апреля 2021 года украинцам повысили пенсионный возраст и выдвинули новые требования к стажу. Теперь женщины смогут уходить на заслуженный отдых с 60 лет. Подробнее В Украине с 1 апреля повысили пенсионный возраст и выросли надбавки к выплатам Индексация пенсий Лазебная считает, что в Украине должна быть индексация пенсий за одним унифицированным правилом для всех пенсионеров. То есть не может такого быть, когда минимальные пенсии индексируются, а максимальные нет. В Украине нет пенсий более 17,690 гривны. Министр отметила, что правительство исправил уже исключения для отдельных категорий в новом законопроекте. Напомним! 22 февраля 2021 года Кабмин принял постановление № 127 "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году", предусматривающий проведение индексации пенсий с 1 марта 2021 года. Пенсионный фонд Украины сообщил, что на пенсионные выплаты в апреле направлено 1,5 миллиарда гривен.

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