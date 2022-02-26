Что такое SWIFT для России: последствия отключения

Все страны согласились отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Техническая подготовка к такому шагу уже началась.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в фейсбуке.

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Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и введению этой санкции,

– написал министр.

Что такое SWIFT SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее используют более 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях для отправки безопасных платежных поручений. Каждый день через систему проходят транзакции на триллионы долларов. Это важнейшая финансовая система в мире, она контролируется центральными банками Европы, США, Канады и Японии.

Значение системы SWIFT для России

По данным Российской национальной ассоциации SWIFT:

пользователями SWIFT в России являются более 300 ведущих банков и организаций;

более половины российских кредитных организаций представлены в SWIFT, они производят 80% расчетов;

Россия входит в топ стран по числу пользователей платформы.

Какие последствия ощутит Россия после отключения

Отключение России от сети повлечет за собой серьезные проблемы в ее экономике, поскольку ограничит доступ страны к мировым финансовым рынкам. В теории Россия и дальше сможет посылать деньги через банки, не попавшие под санкции. Но платежные документы придется отправлять по почте или другим неудобным и ненадежным способом.

Запрет усложнит русским компаниям и обыденным гражданам платить за импортируемые продукты либо получать средства за экспорт продуктов. Больше всего это ударит по нефтегазовому сектору. Это также ограничит возможность россиян инвестировать или брать ссуды за рубежом.

Платежи внутри России не остановятся, так как они не имеют свою платежную систему. Будут торговать с Китаем, у них своя система. Остается также экзотика – платежи за наличные средства, крипту, золото, остальные системы. Но факт остается фактом, что платежи с цивилизованным миром им резко усложнятся,

– подчеркнул народный депутат Даниил Гетманцев.

Это решение также приведет к цепному эффекту: инвесторы будут выходить из страны, а компании будут переезжать за границу.

Напомним, ранее 2 страны попадали под исключение из системы SWIFT: Иран и Северная Корея. По подсчетам, внешняя торговля Ирана упала на 30% из-за отключения.

У России есть альтернативы:

использовать другие каналы для перевода средств и обрабатывать платежи через банки, не наложенные санкции;

использовать собственную платежную систему SPFS.

Но ни один из способов не обеспечит и около того объема транзакций и безопасности, которые предлагает система SWIFT.

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