Что такое сертификация ISO: как ее получить и кому она выгодна

Что такое ISO

ISO – это ряд определенных регламентов, которые направлены на контроль управленческой деятельности компании. Например, документооборот, материальная база, ресурсы и другие производственные процессы.

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Соглашение об отраслевых стандартах подписали еще в 1946 году. Сейчас в ее рамах действует 21 тыс. стандартов, которые касаются практически всех аспектов ведения бизнеса и технологий. Их разработкой и внедрением занимается Международная организация по стандартизации (IOS, International Organization for Standardization), в которую входят партнеры из 165 стран. Она создана для упрощения международного обмена товарами и услугами, а также кооперации в научной, технологической и экономической сферах.

Для чего понадобились международные стандарты? Представьте, что вы путешествуете из Украины в Польшу на велосипеде. В другой стране велосипед ломается, и вам нужны крепежные детали...

Система ISO гарантирует, что в любой специализированной польской лавке вы сможете подобрать болты и гайки, которые подойдут для ремонта. Производители велосипедов и компонентов договорились о единых стандартах, чтобы вам было комфортно в любой стране.

Самая известная линейка стандартов ISO 9000. В общих чертах, это принятый участниками организации консенсус по поводу управленческих практик на производстве, которые нужны для обеспечения надлежащего качества товаров.

Компания, соответствующая стандарту, придерживается определенных норм и правил в организации технологических и бизнес-процессов, которые гарантируют установленное качество продукции или услуги.

Прежде всего это сигнал потребителям. Они будут уверены, что вся производимая продукция выпускается в соответствии с принятыми нормами и что они используют качественный, безопасный товар.

В то же время сама компания сможет применить на практике международные наработки для повышения эффективности системы управления. Прохождение сертификации ISO поможет рационально использовать ресурсы и повысить конкурентоспособность организации любого размера.

При чем тут BPM

Business Process Management (BPM) – это управление бизнес-процессами. BPM помогает моделировать, исполнять, мониторить и оптимизировать бизнес-процессы организации, а впоследствии и работать эффективно, результативно и слаженно и повышать качество обслуживания внешних и внутренних клиентов компании.

BPM применяется для управления основными и вспомогательными бизнес-процессами. Первые ориентированы на создание главного продукта — например, на разработку и продажи. Вторые – в поддержку основных процессов: бухгалтерия, закупки, HR и др.

У BPM нет жестких правил и стандартов. Общие подходы к процессному управлению выработаны такими организациями, как BPM Institute и Workflow Management Coalition. В BPM практике также используются методы "бережливого производства" (Lean) и рекомендаций серии стандартов ISO — поэтому компаниям, которые внедряют у себя BPM-системы, легче получить сертификат ISO и пройти все их проверки.

В Украине работает несколько BPM-систем, которые можно внедрить прямо сейчас.

Например, Scriptum BPM. Она автоматизирует и повышает эффективность бизнес-процессов, позволяет быстро и без особых затрат решать проблемы бизнеса. Среди них – интеграция между собой старых систем компании, автоматизация процессов, ускорение взаимодействия и тому подобное.

Или Elma. Она имеет гибкий выбор исполнителей задач, различные сценарии запуска процессов, интеграцию с другими системами. Также BPM-система позволяет моделировать бизнес-процессы, осуществлять их мониторинг, выявлять узкие места и точки улучшения.

Как п/олучить сертификат ISO

Перед тем, как подать запрос на получение сертификата, компания-производитель должна подготовить и собрать определенную документацию (лицензии, ИНН, устав, реквизиты, состав предприятия и тому подобное), а также пройти проверку управленческой системы.

Это позволит определить несоответствия в существующей системе управления и применить ряд рекомендаций по реорганизации компании, которые помогут вывести ее на должный уровень.

Затем идет следующий этап сертификации. Компания подает заявку и пакет необходимых документов в орган по сертификации, где их изучают эксперты. Они формируют заключение, в котором указано, соответствует ли компания требованиям ISO.

Сертификация помогает бизнесу развиваться, повышает конкурентную способность и является одним из преимуществ для получения тендеров.

8 причин получить сертификат ISO

Увеличит прибыль компании.

Выведет организацию на новый уровень.

Поможет развить международные связи.

Позволит участвовать в государственных и частных тендерах.

Повысит репутацию компании в глазах потребителей и конкурентов.

Поднимет эффективность управленческой системы.

Сократит и оптимизирует расходы компании в случае низкокачественного или бракованного товара.

Увеличит инвестиционную привлекательность предприятия.

Автор: Алексей Симончук