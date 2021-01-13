В 2020 году общий товарооборот Украины составил 103,4 миллиарда долларов. Это на 7 миллиардов меньше, чем было в 2019 году.

Объем импорта также уменьшился. С начала января до конца декабря 2020 года в Украину импортировали товаров на 54,2 миллиарда долларов. Это на 10,3% меньше, чем в 2019 году. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

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В течение 2020 года Украина экспортировала товаров на 49,2 миллиарда долларов (на 1,7% меньше, чем было в 2019 году).

Разница между экспортом и импортом (сальдо) была отрицательной. Она составляла 5 миллиардов.

Из каких стран активнее всего импортировали в Украину

Китай – на 8,3 миллиарда долларов;

Германия – на 8,3 миллиарда долларов;

Россия – на 4,6 миллиарда долларов.

В какие страны активнее всего экспортировали из Украины

Китай – на 7,1 миллиарда долларов;

Польшу – на 3,3 миллиарда долларов;

Россию – 2,7 миллиарда долларов.

Больше всего Украина экспортирует такие товары

Зерновые – на 9,4 миллиарда долларов;

черные металлы – на 7,7 миллиарда долларов;