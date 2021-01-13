Уменьшился на миллиарды: что стоит знать о товарообороте Украины в 2020 году
В 2020 году общий товарооборот Украины составил 103,4 миллиарда долларов. Это на 7 миллиардов меньше, чем было в 2019 году.
Объем импорта также уменьшился. С начала января до конца декабря 2020 года в Украину импортировали товаров на 54,2 миллиарда долларов. Это на 10,3% меньше, чем в 2019 году. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
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В течение 2020 года Украина экспортировала товаров на 49,2 миллиарда долларов (на 1,7% меньше, чем было в 2019 году).
Разница между экспортом и импортом (сальдо) была отрицательной. Она составляла 5 миллиардов.
Из каких стран активнее всего импортировали в Украину
- Китай – на 8,3 миллиарда долларов;
- Германия – на 8,3 миллиарда долларов;
- Россия – на 4,6 миллиарда долларов.
В какие страны активнее всего экспортировали из Украины
- Китай – на 7,1 миллиарда долларов;
- Польшу – на 3,3 миллиарда долларов;
- Россию – 2,7 миллиарда долларов.
Больше всего Украина экспортирует такие товары
- Зерновые – на 9,4 миллиарда долларов;
- черные металлы – на 7,7 миллиарда долларов;
- жиры и масла животного или растительного происхождения – на 5,8 миллиарда долларов.
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