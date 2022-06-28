Что на самом деле означает дефолт для России

Россия испытала дефолт по внешнему долгу впервые за более чем 100 лет. Следует ли ожидать, что теперь экономика страны-агрессора потерпит крах, рассказываем в материале 24 канала.

Технический дефолт для России стал еще одним симптомом изоляции от внешнего мира в придачу к санкциям и выходу международных компаний из страны-агрессора.

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Что означает дефолт для России

Дефолт – это самое плохое, что может произойти с экономикой страны. Это когда страна фактически заявляет, что либо нечем расплачиваться с долгами, либо нет такой возможности. В случае России это второй вариант. К сожалению, у России достаточно денег, чтобы оплатить долги, благодаря своим сверхдоходам от нефти и газа. Но санкции не разрешают стране-агрессору это сделать. Поэтому технически Россия испытала дефолт по внешним обязательствам.

Что это значит? В краткосрочной перспективе не так много. Ведь благодаря санкциям Россия и так уже испытала многие традиционные последствия дефолта, когда полномасштабно вторглась в Украину. Страну-агрессора отключили от внешних рынков капиталов, заблокировали банковскую систему, ее рейтинги упали, а инвесторы начали выходить из страны.

Фактически у них "моральный дефолт" уже с 24 февраля, а техническим номинально он стал только сегодня (27 июня – 24 канал). Поэтому последствия для России очень незаметны – у них и так все плохо было.

– заявил нардеп Ярослав Железняк.

Сейчас дефолт для России – это, скорее, символизм. Технический дефолт России показывает, насколько она слаба и как одно решение американской Office of Foreign Assets Control (OFAC) не позволило России расплатиться с долгами. Этот дефолт – сигнал миру, что Россия в экономическом плане еще десятки лет будет ненадежной и даже рисковые инвесторы ее покинут. По словам Железняка, рейтинговые агентства еще 15 лет до кредитных рейтингов России будут применяться сильный понижающий коэффициент.

Долгосрочные последствия

В долгосрочной перспективе Россию ждут большие проблемы. В частности, речь идет о:

обесценивании рубля;

росте цен на товары и услуги;

значительном удорожании кредитов;

задержке выплат пенсий, социальных выплат и зарплат бюджетникам;

все эти выплаты не будут пересматриваться;

проблемах со снабжением, дефиците товаров.

В будущем России будет очень тяжело делать заимствования на внешних рынках. Во-первых, они станут очень дорогими. А во-вторых, будет мало желающих вкладываться в страну, которая второй раз за 25 лет испытала дефолт. Ведь напомним, что это первый дефолт по внешним долгам за более 100 лет. Но в 1998 году Россия испытала дефолт по внутренним долговым обязательствам.

Экономист Павел Кухта подчеркнул, что уже не символический, а реальный дефолт начнется через несколько лет, когда

снизятся цены на энергоносители. Тогда в России начнутся проблемы с доходами, ей придется как-то привлекать финансирование.

В такой период для россиян становится критически важным привлекать деньги, поскольку иначе они просто не способны рассчитаться по собственным обязательствам. То есть власть начнет выбирать – платить пенсии, или зарплату военным и прочее. В то же время уже не будет у кого взять деньги,

– подытожил Кухта.

Что известно о дефолте России

Еще 27 мая Россия должна была заплатить 100 миллионов долларов. Она этого не сделала, так что начался 30-дневный льготный период, который завершился 26 июня.

Из-за санкций Россия больше не может производить выплаты в долларах. Итак, как заявили в России, долги оплатили рублями.

Однако европейский банк Euroclear, через который производятся платежи, не может конвертировать эти рубли в валюту, поэтому кредиторы не получили свои деньги вовремя.

Следовательно, Россия испытала технический дефолт.

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