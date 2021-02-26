Семейный бюджет главная и неотъемлемая часть нашей обыденной жизни. Поэтому предлагаем пять самых распространенных ошибок, избежав которых вы повысите уровень своей финансовой грамотности и научитесь лучше управлять совместными семейными финансами.

1. Отсутствие плана

Отсутствие плана первая и самая распространенная ошибка при ведении семейного бюджета. Ведь, прописывая четко важные моменты вы рискуете остаться без денег, или же в трудном положении в конце месяца.

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Поэтому если не знаете с чего начать и как действовать, прописывая план бюджета на ближайшее время, то стоит следовать следующим пунктам:

Обязательные расходы – сюда может входить ваша арендная плата, коммунальные услуги, обучение, мобильная связь и тому подобное. В общем, все то, что срочно нужно оплатить, получив зарплату.

Необходимые расходы – это еда, лекарства, расходы на транспорт. То есть те расходы без которых вам будет трудно комфортно чувствовать себя в течение месяца.

Дополнительные нерегулярные расходы – средства на день рождение коллеги, обследование у врача, деньги на шторы в школу и так далее.

Необязательные расходы – шопинг, развлечения, отдых.

2. Жизнь без сбережений

Никто из нас не застрахован от форс-мажоров и непредсказуемого трудного финансового положения. Однако, если вы подумаете о финансовой подушке заблаговременно, то очевидно вам удастся избежать подобной ситуации. Поэтому в следующий раз, как получите зарплату, отложите хотя бы 10% от полученной суммы. Такая привычка сыграет вам на пользу и убережет от финансового кризиса. Ведь, если вы останетесь внезапно без финансов, то вам не придется "тонуть" в долгах.

3. Бесконтрольные траты

Бесконтрольные траты – это прежде всего отсутствие привычки действовать по плану, или же следовать заранее прописанным целям. Подобная привычка настолько распространена, что эту ошибку трудно было не выделить отдельным пунктом. Большинство из нас любит купить кофе с собой по дороге на работу, или же прогуливаясь по парку после учебы. Казалось бы ну как одна чашка кофе способна повлиять в немалой степени на наш бюджет. Однако, если посчитать сколько таких будь то бы незначительных чашек кофе вы покупаете каждый месяц, то набегает немалая сумма в конце концов.

Пригодятся, на пути к избавлению от подобной привычки, могут стать мобильные приложения, которые помогут контролировать ваш бюджет.

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4. Отсутствие долгосрочных целей

Если вы не ставите себе конкретных целей с конкретными сроками и суммами, которые нужно отложить в эти сроки, – мечты рискуют остаться лишь мечтами. Ведь у вас не будет конкретных целей ради которых будет желание сэкономить и вообще улучшить собственное финансовое положение.

Поэтому, чтобы ваши мечты обязательно сбылись вы должны составить условный план действий, где четко расписать сколько вам нужно денег и за какой промежуток времени вы сможете их накопить. Таким образом вам будет не только легче накопить нужную сумму, ведь вы будете четко понимать сколько вам нужно, но и сможете превратить собственные мечты в реальность.

5. Впадения в крайности

Довольно часто, в погоне за тем, чтобы сэкономить чем больше и чем побыстрее, мы способны впадать в крайности, отказывая себе во всех радостях жизни. Такой радикализм со временем способен сделать вас несчастными и как результат вы не получите удовольствия от ваших сбережений. Поэтому ко всему следует подходить с умом. И если того требует ситуация, то отклониться от одного из пунктов прописанного вами бюджета, потому что тогда вы рискуете провести всю жизнь в постоянных ограничениях, откладывая удовольствие от жизни на потом.

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