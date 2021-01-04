В условиях карантина бизнес не слишком оптимистично настроен в своих прогнозах на будущее. Кризис в Украине длится уже более года, а заодно и ожидания предприятий не улучшаются.

Прогнозы бизнеса находятся ниже равновесных значений. Индекс ожиданий деловой активности в декабре 2020 года составил 45,5. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины. Читайте также Кому из политиков больше всего доверяют украинцы: свежий рейтинг Бизнес не ожидает улучшения В НБУ отметили, третий месяц подряд предприятия всех секторов экономики, которые принимают участие в ежемесячных опросах, пессимистично настроены относительно результатов своей деятельности.

В частности, улучшения в ближайшей перспективе больше всего не ждут в области строительства.

Тренд деловых ожиданий в этом секторе и в дальнейшем определяет сезонное сокращение экономической активности и сужение инвестиционного спроса.

Кроме того, предприятия всех секторов ожидают роста цен на собственную продукцию или услуги из-за увеличения стоимости сырья.

Предприятия и в дальнейшем склонны к сокращению численности работников, больше всего – также в сфере строительства. Индекс ожидания деловой активности / инфографика НБУ Обратите внимание! Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 декабря по 23 декабря 2020 года. В нем приняли участие 172 предприятия. В частности, промышленность, сфера услуг, торговли и строительства.