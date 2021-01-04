Кризис продолжается: что ожидает бизнес в 2021 году – опрос
В условиях карантина бизнес не слишком оптимистично настроен в своих прогнозах на будущее. Кризис в Украине длится уже более года, а заодно и ожидания предприятий не улучшаются.
Прогнозы бизнеса находятся ниже равновесных значений. Индекс ожиданий деловой активности в декабре 2020 года составил 45,5. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины.
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Бизнес не ожидает улучшения
- В НБУ отметили, третий месяц подряд предприятия всех секторов экономики, которые принимают участие в ежемесячных опросах, пессимистично настроены относительно результатов своей деятельности.
- В частности, улучшения в ближайшей перспективе больше всего не ждут в области строительства.
- Тренд деловых ожиданий в этом секторе и в дальнейшем определяет сезонное сокращение экономической активности и сужение инвестиционного спроса.
- Кроме того, предприятия всех секторов ожидают роста цен на собственную продукцию или услуги из-за увеличения стоимости сырья.
- Предприятия и в дальнейшем склонны к сокращению численности работников, больше всего – также в сфере строительства.
Индекс ожидания деловой активности / инфографика НБУ
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