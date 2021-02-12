Многие украинцы не понаслышке знают, что такое штрафы по кредиту. И часто виной этого является не их безответственность, а непрозрачные условия кредитования. Журналисты Экономики 24 спросили специалистов Идея Банка, на что украинцам стоит обращать внимание, беря кредит.

По чём оценивать кредит

Сравнивать кредиты в различных банках исключительно по критерию процентной ставки – распространенная ошибка. Стоит в комплексе обращать внимание на:

Процентную ставку – годовой или ежемесячный процент, который начисляется на тело кредита;

– годовой или ежемесячный процент, который начисляется на тело кредита; Комиссию – обратите внимание, есть ли дополнительные комиссии, в том числе – при погашении кредита;

– обратите внимание, есть ли дополнительные комиссии, в том числе – при погашении кредита; Страховку – являются кредиты, по которым страхование жизни является обязательным.

Очень часто банки пишут 0,01% ставки, а все дополнительные расходы "прячут" в комиссии и страховке. И тогда стоимость кредитных денег значительно возрастает и составляет далеко не 0,01%,

– объясняют специалисты Идея Банка.

Как подобрать кредит

Прежде всего, следует исходить из той суммы, которую Вам будет комфортно платить ежемесячно.

Когда эта сумма определена – рассчитывается максимально (или нужная) доступная сумма кредита и общий срок кредитования.

Относительно целей кредита – банк не требует от вас указывать, на что вы берете кредит. Однако, если вы можете подтвердить целевое назначение кредитных средств, скажем, вы хотите купить новее авто, – вы можете получить от Идея Банка скидку 10% по кредиту.

Также следует обратить внимание на способ погашения, их два: аннуитетный и классический. Аннуитет – это равные платежи ежемесячно. Классика – ежемесячно сумма платежа уменьшается, так как проценты по кредиту начисляются на уменьшенную сумму. Часто, аннуитет может обходиться дороже, но нужно учитывать другие условия, например, можно погасить кредит досрочно при аннуитете далее.

Если сумма переплаты практически одинакова – аннуитет может быть просто удобным. Потому что легче зафиксировать сумму ежемесячного платежа, чем каждый месяц перечислять, сколько вы должны банку,

– рассказывает Оксана Воробьева, начальник управления маркетинга Идея Банка.



Оксана Воробьева, начальник управления маркетинга Идея Банка

Эксперт добавляет, что прежде чем брать кредит, клиенту следует ознакомиться с двумя документами, где указаны все вышеперечисленные детали:

паспорт потребительского кредита;

договор комплексного банковского обслуживания.

"На старт"

Если вам нужен кредит на небольшую сумму с малыми ежемесячными платежами, то подойдет кредит "На старт". Это наличный кредит сроком до 2 лет на сумму до 30 000 гривен.

Это очень простой и удобный кредит, у него отсутствуют какие-либо дополнительные платежи кроме процентной ставки.* Чтобы оформить кредит, нужны только паспорт и ИНН.

"Встречное предложение"

Если у вас уже есть кредит в другом банке, специалисты Идея Банка рекомендуют сравнить условия кредита с услугой "Встречное предложение".

Она позволяет перекредитоваться на сумму до 500 000 гривен сроком до 60 месяцев. Благодаря перекредитованию можно значительно уменьшить переплату по существующему кредиту.**

К тому же Идея Банк всем клиентам, которые перекредитовались за этим продуктом от 40000 гривен, дарит электрочайник.

Подробнее об услуге перекредитования мы писали в материале Как сделать свои кредиты дешевле: рассказываем о перекредитования.

Что для этого нужно

Перекредитоваться на сумму до 50 000 гривен можно, имея при себе паспорт и ИНН.

От 50 до 75 000 гривен – нужно предоставить еще один документ. Это может быть загранпаспорт или техпаспорт на автомобиль.

Справка о доходах нужна только при оформлении кредита на сумму от 75 000 гривен.

Как оформить кредит

Оформить кредит "На старт" или "Встречное предложение" можно на сайте Идея Банка быстро и легко. Решение о выдаче кредита примут в течение 1 – 30 минут. Также можно лично прийти в ближайшее отделение или позвонить по телефонам 35-53 или 55-00.

* Реальная процентная ставка "На старт" – 63,21%.

** процентная ставка на перекредитование средств по продукту "Встречное предложение": 52,18 – 77,84%.