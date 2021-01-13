Что нужно знать об инфляции в 2020: ответ НБУ
Инфляция в Украине начала расти в конце 2020 года. Именно тогда начался процесс динамичного восстановления украинской и мировой экономики.
Детали
Уровень инфляции находится в пределах среднесрочной цели НБУ на уровне 5%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Актуально В Украине в 2020 году вырос уровень инфляции: на сколько
Рост цены на электроносители и некоторые продукты повлек проинфляционное давление.
В то же время инфляцию и в дальнейшем сдерживало сужение спроса со стороны населения на отдельные услуги и непродовольственные товары,
– говорится в сообщении.
- Продовольственные товары в течение 2020 года подорожали на 5,2%.
- Непродовольственные товары – 1,6%.
- По состоянию на конец 2020 года рост административно регулируемых цен достиг показателя 9,9%.
Что еще говорят в НБУ
- В течение 2020 года быстро росли цены на газ. Это влияло на формирование цен на отопление и горячую воду.
- Цены на алкоголь фактически сравнялись с показателями 2019 года.
- Топливо в течение года подешевело более чем на 10%.
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