Инфляция в Украине начала расти в конце 2020 года. Именно тогда начался процесс динамичного восстановления украинской и мировой экономики.

Детали Уровень инфляции находится в пределах среднесрочной цели НБУ на уровне 5%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины. Актуально В Украине в 2020 году вырос уровень инфляции: на сколько Рост цены на электроносители и некоторые продукты повлек проинфляционное давление. В то же время инфляцию и в дальнейшем сдерживало сужение спроса со стороны населения на отдельные услуги и непродовольственные товары,

– говорится в сообщении. Продовольственные товары в течение 2020 года подорожали на 5,2%. Непродовольственные товары – 1,6%. По состоянию на конец 2020 года рост административно регулируемых цен достиг показателя 9,9%. Что еще говорят в НБУ В течение 2020 года быстро росли цены на газ. Это влияло на формирование цен на отопление и горячую воду.

Цены на алкоголь фактически сравнялись с показателями 2019 года.

Топливо в течение года подешевело более чем на 10%. Обратите внимание! Формирование цены происходило в условиях пандемии коронавируса, которая имела значительное негативное влияние на экономику Украины и мира.