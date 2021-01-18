В Украине некоторые нововведения на рынке газа являются неэффективными. В частности, псевдореформа, которая должна была позволить людям свободно выбирать себе другого поставщика и платить рыночную цену за газ, осталась только на бумаге.

Для украинцев не создали условия, при которых они могут беспрепятственно выбирать для себя поставщика газа. Об этом заявила бывшая депутат и экономистка Виктория Войцицкая в эфире 24 каналу.

Читайте также Правительство дало поручение ОГА относительно субсидий на электроэнергию

По ее словам, в Украине только "на бумаге" выделили отдельные компании, которые поставляют газ.

Владельцы не изменились и теперь, когда украинские потребители попытались таки сменить поставщика, то увидели, что цены у некоторых из них неодинаковы, а условия – разные,

– подчеркнула экономист.

Войцицкая отметила, что некоторые представители газовых контор, когда спрашивают людей об изменении газопоставщика, заявляют, что им могут после этого отключить газ. По ее словам, таким образом фактически происходит шантаж потребителей.

К теме Установления предельной цены на газ – не отказ от рынка газа, – Шмигаль

Почему возникла такая ситуация

Как рассказала Войцицкий, представители власти в Украине не осознавали последствий таких нововведений. По ее словам, уже длительное время нет профильного министра, который мог бы объяснить президенту или премьер-министру, что на самом деле происходит.

"Представители "Нафтогаза" продолжают паразитировать на "Укргаздобыче". Компания должна выходить на биржу и предлагать газ напрямую, а не через посредника, который накручивает еще какие-то расходы", – подчеркнула бывшая депутат.

Читайте также Зеленский отреагировал на решение правительства относительно цен на газ

Войцицкая рассказала, что сейчас нет профессиональной команды, которая бы могла быть независимой и "воевать" с действующими монополиями. По ее мнению, это является результатом демонополизации и деолигархизации, которые на самом деле не состоялись.

Стоимость добычи газа

Как отметила экономист, если стоимость добычи украинского газа действительно составляет около 250 долларов, как об этом говорили раньше, а у частных компаний 100 – 150 долларов, то возникает вопрос, действительно ли в "Укргаздобыче" эффективно работает менеджмент.

Возможно, его надо поменять, а рынок добычи демонополизировать,

– предположила бывшая депутат.

Войцицкая также добавила, что сумма в размере 250 долларов за тысячу кубометров газа является заоблачной цифрой, которая свидетельствует о неэффективности работы "Укргаздобыча".

Полный выпуск "Между прочим": смотрите видео

Обратите внимание! Кабинет Министров ввел государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны, что означает снижение сумм в платежках людей более чем на 30%. Подробнее об этом – читайте здесь.



Какой будет цена на газ во время карантина / инфографика 24 канала