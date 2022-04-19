На что ЕС даст Украине деньги сразу после войны

Европейский Союз планирует создать трастовый фонд солидарности для финансирования восстановления разрушенной войной Украины. Несмотря на то, что весь мир будет помогать Украине, основные расходы лягут на страны ЕС.

Европейская комиссия работает над инструментом в рамках ЕС, ориентированным на долгосрочные нужды Украины, а не над многосторонним инструментом, поскольку Евросоюз планирует оплатить большую часть расходов.

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На что пойдут деньги

С этого фонда страны будут финансировать инвестиции и реформы в Украине, согласованные с нашим правительством. Будут ли это гранты или займы – пока неизвестно. Тоже неизвестна точная сумма, поскольку война еще продолжается. Сказали только, что помощь достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий.

Ожидается, что первые суммы, которые Европа и мир выделят Украине после войны, пойдут на восстановление инфраструктуры , поврежденной российскими оккупантами.

, поврежденной российскими оккупантами. А также на поддержку предоставления государственных услуг . Украине нужно 5 – 7 миллиардов долларов в месяц для пенсий и зарплат.

. Украине нужно 5 – 7 миллиардов долларов в месяц для пенсий и зарплат. Рассматривается также расширение гарантий для помощи компаниям , в частности аграриям. Около трети предприятий полностью прекратили свою деятельность, а 45% сократили производство.

, в частности аграриям. Около трети предприятий полностью прекратили свою деятельность, а 45% сократили производство. Нидерланды предлагают направить деньги на создание структур в Украине, которые приблизят ее к вступлению в ЕС.

Восстановление Украины после войны и возможные репарации будут обсуждаться в течение следующих недель. Также важной темой станет обеспечение того, чтобы деньги использовали по назначению. Ведь серьезным препятствием для реализации плана восстановления Украины может стать коррупция в нашем государстве.

Сколько денег нужно Украине

Еврокомиссия вместе с Всемирным банком проведет тщательную оценку финансовых потребностей Украины. По оценкам украинского правительства, потери от войны составят более 1 триллиона долларов. ЕС уже выплатил 600 миллионов евро (647 миллионов долларов) льготных ссуд с начала войны. Дополнительные 600 миллионов евро могут поступить этим летом. МВФ одобрил 1,4 миллиарда долларов на экстренное финансирование для Украины.

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