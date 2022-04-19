Европейская комиссия работает над инструментом в рамках ЕС, ориентированным на долгосрочные нужды Украины, а не над многосторонним инструментом, поскольку Евросоюз планирует оплатить большую часть расходов.
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На что пойдут деньги
С этого фонда страны будут финансировать инвестиции и реформы в Украине, согласованные с нашим правительством. Будут ли это гранты или займы – пока неизвестно. Тоже неизвестна точная сумма, поскольку война еще продолжается. Сказали только, что помощь достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий.
- Ожидается, что первые суммы, которые Европа и мир выделят Украине после войны, пойдут на восстановление инфраструктуры, поврежденной российскими оккупантами.
- А также на поддержку предоставления государственных услуг. Украине нужно 5 – 7 миллиардов долларов в месяц для пенсий и зарплат.
- Рассматривается также расширение гарантий для помощи компаниям, в частности аграриям. Около трети предприятий полностью прекратили свою деятельность, а 45% сократили производство.
- Нидерланды предлагают направить деньги на создание структур в Украине, которые приблизят ее к вступлению в ЕС.
Восстановление Украины после войны и возможные репарации будут обсуждаться в течение следующих недель. Также важной темой станет обеспечение того, чтобы деньги использовали по назначению. Ведь серьезным препятствием для реализации плана восстановления Украины может стать коррупция в нашем государстве.
Сколько денег нужно Украине
Еврокомиссия вместе с Всемирным банком проведет тщательную оценку финансовых потребностей Украины. По оценкам украинского правительства, потери от войны составят более 1 триллиона долларов. ЕС уже выплатил 600 миллионов евро (647 миллионов долларов) льготных ссуд с начала войны. Дополнительные 600 миллионов евро могут поступить этим летом. МВФ одобрил 1,4 миллиарда долларов на экстренное финансирование для Украины.
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