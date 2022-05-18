Получить деньги должны те украинцы, которые успели подать соответствующее заявление до 31 марта в приложении "Дия". У них должен быть отображен статус "Заявка отправлена успешно".

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Когда придут деньги

В ближайшее время деньги будут перечислены украинцам, которые успешно попали в реестры программы "єПідтримка" в период с 23 по 31 марта. Это уже последний этап выплат.

Если человек подал заявку раньше, то есть с 7 по 22 марта, и до сих пор не получил выплату, то нужно о себе напомнить. Чтобы выяснить причины неначисления денег:

можно обратиться в банк, где оформлена карточка "єПідтримка";

или обратиться в Минцифры.

Те, кто не успел подать заявку или получили отказ в подаче, не могут рассчитывать на помощь в рамках программы "єПідтримка".

Напомним, что все выплаты должны были поступить до 10 апреля. Но многие украинцы начали жаловаться, что так и не получили средства. Банки заявили, что проблема не у них – как только они получают деньги от Минэкономики, сразу же их перечисляют клиентам. Соответственно, были задержки по финансированию программы.

Помощь ВПО

Наряду с этой программой в Украине также действует помощь внутриперемещенным лицам размером 2 – 3 тысячи гривен. По ее выплатам тоже были задержки. Также с мая ограничили список лиц, которые могут рассчитывать на такую помощь. Ее могут получить люди только с тех территорий, в которые опасно возвращаться, и те, чье жилье повредили оккупанты.

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