Существует несколько способов получить доступ к собственным средствам за рубежом в валюте, сообщает сервис Financial Literacy Ukraine на своей странице в Facebook. Для этого можно снять валюту с собственного счета в Украине, воспользоваться платежной картой за границей или там же снять с нее деньги.

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Готовимся к выезду

Снять валюту со своего валютного счета в Украине можно до 30 тысяч грн в эквиваленте в день.

К примеру, у вас есть долларовый счет, вы можете снять с него чуть больше тысячи долларов в день, если счет в евро, тогда снять можно около 900 евро в день.

Официальный курс гривны к доллару – 29,25 грн/$, курс гривны к евро – 33,17 грн/евро (зафиксирован по состоянию на 24.02.2022).

Покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 года). Исключение (с 8 марта) – покупка валюты в отделениях банков, расположенных на территориях, находящихся под угрозой оккупации государством агрессором (при наличии валюты).

Не нужно вывозить из Украины наличную гривну – вы либо вообще не сможете обменять ее за границей, либо сможете обменять по очень невыгодному курсу.

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Наличную гривну лучше заранее зачислить в Украине на свой карточный счет.

Это можно сделать: в работающем отделении банка, имея с собой паспорт; через платежные устройства с функцией приема наличных средств – терминалы самообслуживания, банкоматы с функцией приема наличных денег.

За границей вы сможете спокойно рассчитываться картой

Пересекаем границу

Требование декларировать валютные ценности на сумму свыше 10 тысяч евро на одного человека (в эквиваленте) остается. Однако отменена необходимость предоставления подтверждающих документов о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов.

Для выезжающих на автомобиле полис страхования "зеленая карточка" не обязателен (Польша, Словакия, Венгрия и Молдова)

"Ковидные" документы и медицинская страховка при пересечении границы не проверяются, но могут требоваться в странах назначения.

Рассчитываемся за границей

Для расчетов за границей отдавайте предпочтение безналичным расчетам: гривневые и валютные платежные карты, платежные приложения ApplePay и GooglePay.

За рубежом в банкоматах можно снимать наличную валюту как с валютных, так и с гривневых платежных карт.

Выгодно: конвертация по таким операциям будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой (а не курсу наличного обмена).

Важно: Национальный банк Украины не устанавливал никаких ограничений на безналичные расчеты как внутри страны, так и за границей.