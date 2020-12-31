В начале 2021 года на уровень потребительской инфляции будут влиять несколько факторов. В частности, переориентация населения на товары первой необходимости и воздержание от лишних расходов.

О том, что будет влиять на цены в I квартале 2021 года, говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

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Будут стимулировать рост цен

факторы монетарного и административного характера: повышение тарифов, в частности на электроэнергию, природный газ;

высокая себестоимость производства под влиянием сезонности на продовольственном рынке.

В то же время, отмечают в Минэкономики, усиление такого фактора как воздержание от значительных затрат на фоне эпидемии COVID-19 частично будет компенсировать действие инфляционных факторов.

Предполагаемая и сдержанная динамика обменного курса гривны в целом не будет искажать ценообразование на потребительском рынке,

– говорится в обзоре.

Напомним, Нацбанк ожидает ускорения инфляции из-за бюджетных расходов в конце 2020 года.

Справка. В Государственном бюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3%. Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом Министров. Больше о показателях, которые предусмотрели в главном финансовом документе Украины, читайте по ссылке.

Госбюджет-2021 / Инфографика 24 канала