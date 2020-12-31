Что будет влиять на инфляцию в начале 2021 года: прогноз Минэкономики
В начале 2021 года на уровень потребительской инфляции будут влиять несколько факторов. В частности, переориентация населения на товары первой необходимости и воздержание от лишних расходов.
О том, что будет влиять на цены в I квартале 2021 года, говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.
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Будут стимулировать рост цен
- факторы монетарного и административного характера: повышение тарифов, в частности на электроэнергию, природный газ;
- высокая себестоимость производства под влиянием сезонности на продовольственном рынке.
В то же время, отмечают в Минэкономики, усиление такого фактора как воздержание от значительных затрат на фоне эпидемии COVID-19 частично будет компенсировать действие инфляционных факторов.
Предполагаемая и сдержанная динамика обменного курса гривны в целом не будет искажать ценообразование на потребительском рынке,
– говорится в обзоре.
Напомним, Нацбанк ожидает ускорения инфляции из-за бюджетных расходов в конце 2020 года.
Госбюджет-2021 / Инфографика 24 канала
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