Решение о сниженных тарифах на газ действует временно, то есть до конца марта. В дальнейшем ситуация должна измениться, поэтому власть рассматривает разные варианты.

Источник: "Экономическая правда"

Есть системные проблемы. В частности, господствующее положение облгазсбытов, злоупотребление, неосведомленность многих потребителей. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

Кстати Украинцы получат сниженные платежки за газ только в марте: Витренко объяснил почему

Что будет с тарифами после марта

Витренко отметил, что рассматривают различные варианты решения проблемы. К процессу хотят приобщить депутатов и местные общины.

Надеюсь, после того, как газсбыты увидели силу государства, они будут немного по-другому себя вести, будут больше настроены на конструктив,

– добавил политик.

По словам Витренко, в Украине до сих пор не определили, кто такие уязвимые потребители и не очертили механизмы их защиты. Чиновник добавил, что в Европе есть социальные тарифы и ценовые ограничения.

"Уязвимость – это уязвимость к злоупотреблениям доминирующих игроков, отсутствие опыта анализа ценовых предложений, отсутствие возможности быстро сменить поставщика", – отметил политик.

Кто должен попадать под категорию "уязвимых потребителей"

Витренко подчеркнул, в правительстве хотят, чтобы под это определение попадало как можно меньше украинцев, однако должен быть объективный выбор.

По словам чиновника, если же к "уязвимым потребителям" попадет большинство граждан, это будет "объективная реальность". Поэтому потребителей нужно защищать.

Обратите внимание! Правительство временно установило предельную цену на газ. В частности, максимальная стоимость кубометра газа составляет 6,99 гривны, цена за распределение – 1,79 гривны.



Тарифы на газ / Инфографика 24 канала