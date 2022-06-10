Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус рассказал, как именно это планируют делать. Об этом сообщает 24-й канал со ссылкой на его включение в национальном телемарафоне.

Правительство создает штаб, который будет ежедневно заниматься подготовкой к отопительному сезону

От чего будет зависеть нужное количество газа

7 июня премьер-министр Украины сказал, что для следующего отопительного сезона понадобится от 21 до 24 млрд кубометров газа. Однако сейчас это только ориентировочные цифры.

По словам Геруса, точные цифры будут известны лишь ближе к концу лета. Они ведь зависят сразу от трех факторов:

какова будет ситуация с территориями, где произвели восстановление;

какая ситуация будет с оккупированными территориями;

какое количество предприятий еще не сможет возобновить полноценную деятельность.

Примите во внимание! Для того чтобы подготовка уже началась, на "Нафтогаз" обязали обеспечить газохранилища по меньшей мере 19 миллиардами кубометров газа.

Наша крупнейшая национальная компания "Нефтегаз" уже проводит поездки и встречи с представителями других стран. Это нужно, чтобы совместно выстроить эту работу по закачке газа. Эта зима ожидается тяжелой, но мы сделаем все, чтобы у нас и свет, и тепло,

– сказал политик.

Он добавил, что речь идет не только о природном газе. Ведь нужно уже закупать уголь.

Где мы будем покупать газ

Ранее Украина производила закупки главного энергетического ресурса в Словакии. Герус объяснил, что там был разный газ: из Норвегии, американский сжиженный, доставляемый в Польшу, а также из стран Азии и Африки.

Так же дальше планируем покупать этот газ в Европе. Это Словакия, Венгрия, также можем из Польши брать. Даже сейчас есть такие проекты и планы, что украинские компании привозят газ в Польшу, а там он закачивается в газотранспортную систему.

– рассказал глава комитета по вопросам энергетики.

Также следует отметить, что у Украины есть собственная добыча. Наши добывающие компании его продают, но обычно добывают больше, чем потребление. Сейчас идет накопление в подземных газохранилищах, чтобы при необходимости использовать этот газ зимой.

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