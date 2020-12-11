2020 год стал очередным годом падения для украинской гривны. Чего ожидать от курса доллара в 2021 году и какие факторы будут влиять на рост или падение гривны?

Большинство экспертов различных аналитических центров и организаций сходятся во мнении, что в следующем году курс гривны к доллару будет в диапазоне между 28 и 29. В материале Экономики 24 предлагаем вам различные прогнозы и объясняем, что будет влиять на курс гривны в 2021 году.

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Прогноз курса доллара на 2021 год

Аналитики Oxford Economics прогнозируют среднегодовой курс на уровне 28,4 гривны за доллар в 2021 году.

Инфляция может резко возрасти в начале 2021 года, поскольку спрос восстановится раньше, чем производство, и компании понесут дополнительные расходы из-за обещанного повышения минимальной зарплаты,

– говорится в отчете.

Эксперты также отметили, что пандемия коронавируса, война на Востоке Украины, отсутствие прогресса в отношениях с МВФ и медленное внедрение реформ будут давить на курс.

МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар. Кстати, ранее в организации считали, что курс будет ощутимо выше – 28,9 гривны, но в октябре просмотрели его.

Интересно, что в начале пандемии МВФ был настроен крайне пессимистично относительно экономики Украины. К примеру, на этот год МВФ прогнозировал среднегодовой курс 30 гривен за доллар, хотя гривна ни разу даже не опустилась до 29. Но за 2 месяца до конца года МВФ изменил прогноз на 27,2 гривны.

О том, часто ли сбываются прогнозы МВФ относительно Украины, читайте в нашем материале МВФ недооценивает Украину: стоит ли верить прогнозам о курсе, ВВП и инфляции.

Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году. Однако в действительности мнения экспертов отличались и они называли средний курс от 27 гривен до 30 гривен за доллар.

В конце 2021 года следует ожидать курса доллара на уровне 29,2 гривны. Здесь эксперты также давали разные оценки: самые большие оптимисты прогнозировали, что гривна завершит следующий год на отметке 27 за доллар, а пессимисты – 31 гривна за доллар.

Основные внешние риски на 2021 год:

Возникновение других волн пандемии COVID-19 в мире;

Дефицит внешнего финансирования;

Выход нерезидентов с ОВГЗ;

Усиление гибридных угроз национальной безопасности Украины.

Среди внутренних угроз эксперты выделяют:

Значительный рост дефицита государственного бюджета;

Сохранение высокого уровня коррупции;

Падение гривны;

Рост безработицы и инфляции.

Какой доллар заложили в бюджете-2021

В бюджете-2021 гривну планируют заложить на уровне 29,1 за доллар. Заметьте, что из всех прогнозов, этот самый пессимистический.

Почему же правительство так недооценивает гривну? Ведь и в этом году с курсом не угадали. В первой версии бюджета-2020 курс был заложен на уровне 27 за доллар, хотя первые два месяца до пандемии курс был близок к 24. В обновленном бюджете-2020 заложили среднегодовой курс на уровне 29,5, тогда как гривна ни разу даже не достигла 29.

Почему курс важен

Важно, чтобы заложенный в бюджете курс совпадал с реальным. Ведь именно от этого зависит правильность расчетов бюджетных поступлений и расходов.

Среднегодовой курс влияет на подсчет поступлений от импортных пошлин, от определенных категорий, которые перечисляют в иностранной валюте. И завышенный курс может привести к невыполнению бюджета,

– объясняет финансовый эксперт и партнер iplan.ua Василий Матий.

Однако завышенный курс вероятно компенсируется завышенной инфляцией, которую в бюджете-2020 заложили на уровне 7,3%. Как объясняет эксперт, завышенный курс приводит к меньшим поступлениям, а завышенная инфляция наоборот – к большим поступлениям. Поэтому эффект от, вероятно, неправильного прогнозирования этих двух показателей, компенсируется.

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Индекс доллара рекордно падает

Стоит понимать, что на курс гривны к доллару влияют не только события, которые прямо касаются Украины, но и ситуация с самим долларом.

Индекс доллара опустился до двухлетнего минимума – 90,69 в декабре. И если мы посмотрим на график, то в течение последних 5 лет доллар был слабее лишь в начале 2018 года.

Что такое индекс доллара Это индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести валют основных торговых партнеров США: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку.

Аналитики Citigroup ожидают, что в 2021 году индекс доллара упадет еще на 20%. Заметим, что с марта индекс доллара опустился на 11%, предварительно достигнув пика.

Пессимистичные прогнозы для доллара высказывали и отдельные известные эксперты. В частности Стивен Роуч, бывший глава Morgan Stanley Asia, летом спрогнозировал, что доллар обвалится на 35% относительно основных валют мира и впоследствии осенью повторил свой прогноз.

Одной из причин такого ослабления американской валюты является стимулирование экономики из-за пандемии, в рамках которого приняли решение фактически "напечатать" 2 триллиона долларов. Кроме того, выборы президента США стали еще одним испытанием для доллара.

Что будет влиять на курс доллара в 2021

Сотрудничество с МВФ

Для Украины чрезвычайно важно сотрудничество с Международным валютным фондом. Опрошенные 24 каналом экономисты утверждают, что другие организации и инвесторы прежде чем вкладывать деньги в Украину учитывают отношения с МВФ. Если сотрудничество есть, то есть и доверие, а значит Украина может привлечь больше денег и на лучших для себя условиях.

Ожидали, что МВФ предоставит второй транш размером в 700 миллионов долларов в 2020 году, но этого скорее всего не произойдет. Отсутствие транша и других займов негативно будут влиять на гривну.

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Коронавирус

Первый месяц года Украина проведет в состоянии локдауна, что существенно скажется на экономических показателях. Если ситуация с заболеванием будет ухудшаться, это будет еще одним фактором для ослабления гривны. Однако ситуацию может улучшить вакцина.

Вакцина от коронавируса, которую уже начинают распространять в мире, может дать отсчет к восстановлению мировой экономики, что станет стабилизирующим фактором для гривны.

Мировые рынки

Экспорт и импорт занимают видное место в экономике Украины, поэтому цены на нефть, которую Украина импортирует, или зерно, которое экспортирует, – будут иметь существенное влияние на национальную валюту.

В этом плане 2020 год был положительным для гривны, ведь нефть подешевела, а зерно наоборот подорожало.

Ожидания

Ожидания бизнеса и населения по курсу играют ключевую роль, ведь стимулируют их к продаже/покупке валюты, что только усиливает эффект. Правительство заложило в бюджете достаточно слабую гривну по сравнению с экспертными прогнозами. Это может способствовать девальвационным ожиданиям и все же обесценить гривну.

Восстановление экономики

Этот год стал годом падения ВВП для многих стран мира, включая Украину. Однако по разным прогнозам экономики будут восстанавливаться в 2021 году. Поэтому то, насколько Украине удастся восстановить допандемичные показатели, будет влиять на курс гривны.

Что происходило с долларом в 2020 году