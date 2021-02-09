В Украине стоимость доллара может снизиться до 27 гривен в феврале 2021 года. В случае, если страна получит кредит от Международного валютного фонда, такой курс продержится до конца года.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что Украине необходимо выполнить обязательства, чтобы МВФ выделили средства.

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Кредит от МВФ

Фурса спрогнозировал развитие экономических событий в Украине в случае, если мы все-таки получим очередной кредит от МВФ.

Ситуация останется стабильной и курс будет такой, как сейчас (менее чем 28 долларов – 24 канал) до конца 2021 года,

– пояснил Фурса.

Также он отметил, что в случае, если средств от МВФ не будет – экономику Украины ждет "турбулентность". То есть, нестабильность курса.

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Как убедить МВФ

По словам эксперта, чтобы получить кредит от МВФ, нужно выполнить соответствующие обязательства. В частности, Фурса выделяет 2 главных шага Украины:

антикоррупционная структура;

судебная реформа.

Эксперт отметил, что "в ближайшее время никаких денег не будет". Для получения средств сначала надо решить эти пункты, а это – длительный процесс. Законы принять не так легко и быстро. Если МВФ не одолжит нам деньги, не одолжат и другие фонды.

Прогноз курса доллара на 2021 год

Как отметил банкир, курс может дойти до отметки 27 гривен за 1 доллар. Однако такой курс стал бы максимально низким.

Национальный банк Украины будет сдерживать дальнейшее укрепление гривны,

– заявил Фурса.

По его словам, во втором полугодии 2021 года, специалисты прогнозируют повышение курса. Он составит примерно 28 гривен за доллар. Такое повышение стоимости валюты обусловлено некоторыми факторами, в частности:

в сентябре происходит погашение долга государства;

выдаст ли кредит МВФ.

Справка. 9 февраля курс доллара, по данным Нацбанка, составляет 27,67 гривны.