Все в руках МВФ: Фурса дал прогноз на курс доллара в 2021 году
В Украине стоимость доллара может снизиться до 27 гривен в феврале 2021 года. В случае, если страна получит кредит от Международного валютного фонда, такой курс продержится до конца года.
Источник:24 Канал
Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он отметил, что Украине необходимо выполнить обязательства, чтобы МВФ выделили средства.
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Кредит от МВФ
Фурса спрогнозировал развитие экономических событий в Украине в случае, если мы все-таки получим очередной кредит от МВФ.
Ситуация останется стабильной и курс будет такой, как сейчас (менее чем 28 долларов – 24 канал) до конца 2021 года,
– пояснил Фурса.
Также он отметил, что в случае, если средств от МВФ не будет – экономику Украины ждет "турбулентность". То есть, нестабильность курса.
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Как убедить МВФ
По словам эксперта, чтобы получить кредит от МВФ, нужно выполнить соответствующие обязательства. В частности, Фурса выделяет 2 главных шага Украины:
- антикоррупционная структура;
- судебная реформа.
Эксперт отметил, что "в ближайшее время никаких денег не будет". Для получения средств сначала надо решить эти пункты, а это – длительный процесс. Законы принять не так легко и быстро. Если МВФ не одолжит нам деньги, не одолжат и другие фонды.
Прогноз курса доллара на 2021 год
Как отметил банкир, курс может дойти до отметки 27 гривен за 1 доллар. Однако такой курс стал бы максимально низким.
Национальный банк Украины будет сдерживать дальнейшее укрепление гривны,
– заявил Фурса.
По его словам, во втором полугодии 2021 года, специалисты прогнозируют повышение курса. Он составит примерно 28 гривен за доллар. Такое повышение стоимости валюты обусловлено некоторыми факторами, в частности:
- в сентябре происходит погашение долга государства;
- выдаст ли кредит МВФ.
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