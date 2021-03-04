Шмыгаль рассказал, что будет с ценой на газ в следующем отопительном сезоне
Годовая цена на газ для украинцев начнет действовать уже к концу 2 квартала 2021 года. Не будет ежемесячных прыжков тарифов, поэтому необходимость регулирования рынка газа со стороны правительства отпадет автоматически.
Источник:"Фокус"
Однако право у потребителя находиться на месячном тарифе сохранят. В этом заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Людям нужна понятная цена на газ
Люди не готовы отслеживать цену и быстро менять поставщика. Введение на розничном рынке газа этого механизма было ошибкой, поскольку прогнозируемого тарифа люди так и не получили.
Исправление этой ошибки – запуск всеми поставщиками годового продукта. Тогда потребители будут понимать, сколько стоит и будет стоить газ,
– убежден глава правительства.
Также это поможет Минсоцполитики "детально подсчитать субсидии".
Правительство обеспечило стабильность на рынке газа
Зимой 2020 – 2021 цена на газ прыгнула вверх. Естественно, люди возмутились. Поэтому государство установило "прайс-кэп" – 6,99 гривны за кубометр – до 31 марта.
Прайс-кэп – это условия рынка: если можешь торговать ниже указанной цены – торгуй, не можешь – уходи с рынка. Таким образом мы обеспечили стабильность. Реформа же рынка газа продолжится,
– пояснил Шмыгаль.
По его словам, годовая цена на газ станет основной (по умолчанию) уже к концу 2 квартала 2021 года. Это означает, что "необходимость регулировать рынок через ежемесячные скачки цены отпадет сама собой".
Цена на газ в Украине в 2021 / Инфографика 24 канала
Коротко о ситуации с ценой на газ в Украине
- В начале 2021 в Украине неожиданно прыгнул вверх тариф на газ для населения. Это спровоцировало протесты по всей стране. Для урегулирования ситуации Кабмин установил предельную цену на газ – 6,99 гривны за кубометр.
- Однако это не понравилось Международному валютному фонду. Государственное регулирование цен на газ идет вразрез с подписанным меморандумом, в котором Украина обязалась установить рыночное ценообразование.
- В конце февраля СМИ сообщили, что годовой тариф на газ может начать действовать с 1 апреля. При этом, мол, потребители смогут в любой момент переходить с годового тарифа на месячный и обратно.
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