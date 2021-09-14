Что будет в бюджете на 2022 год: нардеп раскрыл первые детали и цифры
Источник:телеграм-канал Ярослава Железняка
Ярослав Железняк обнародовал первую информацию о показателях в проекте госбюджета на 2022 год. По словам нардепа, сам документ пока еще верстают, но уже известен ряд цифр.
Глава фракции "Голос" отметил, что в основных показателях бюджета-2022 нет ничего удивительного – все по бюджетной декларации.
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Основные показатели бюджета
Поэтому в документ закладывают:
- ВВП – 5 368 миллиардов;
- Дефицит – 188 миллиардов;
- Доходы – 1 219 миллиардов;
- Расходы – 1 407 миллиардов;
- Кредиты – 529 миллиардов;
- Погашение и обслуживание государственного долга – 560 миллиардов.
По доходам интересный момент: за счет налогов на физлиц хотят собрать в 2022 году больше на 23 миллиардов. А вот по налогу на предприятия всего на 18 миллиардов больше, с ренты вообще на 3,4 миллиарда,
– сообщил Железняк.
По его словам, "все дополнительные запросы будут удовлетворять после принятия законопроекта №5600 и в виде поправок от депутатов.
- Пока известно, что возрастут расходы на Кабмин и СБУ.
"На медицину расходы увеличатся на 34 миллиарда. Это еще очень далеко от необходимых по закону 5% от ВВП. В образовании тоже чудо не произойдет, вырастут, но не кардинально, – добавил народный депутат от "Голоса".
"Зашквары" Госбюджета-2022
Ярослав Железняк убежден, что "зашквары" бюджета появятся на этапе внесения депутатских поправок и первого голосования.
На проект бюджета будет внимательно смотреть МВФ и другие наши заморские друзья. Поэтому все бюджетные "зашквары" пока спрятали, а появятся они на этапе депутатских поправок и первого голосования за бюджет (это ближе к 20 октября),
– продолжил нардеп.
Наконец глава парламентской фракции "Голос" сообщил, что 15 сентября Кабмин рассмотрит проект бюджета-2022 и передаст его в Раду.
Текст публикации Ярослава Железняка:
И наконец о бюджете на 2022 год. Сам документ верстают, но уже есть ряд цифр.
Начнем с главных:
• ВВП закладывают 5368 миллиардов
• Дефицит: 188 миллиардов
• Доходы: 1219 миллиардов
• Расходы: 1407 миллиардов
• Кредиты: 529 миллиардов
• Погашение и обслуживание государственного долга: 560 миллиардов
Ничего удивительного, все согласно декларации.
По доходам интересный момент: за счет налогов на физлиц хотят собрать в 2022 году на +23 миллиарда. А вот по налогу на предприятия всего на 18 миллиардов, с ренты вообще на 3,4 миллиарда. В общем, или что-то не то ушло из деолигархизации или каждый из нас теперь не только президент, но и олигарх.
Детальной раскладки расходов пока нет, еще в согласовании. Раз дефицит меньше, то и денег на различные прихоти меньше. Все дополнительные запросы будут удовлетворять после принятия №5600 и в виде поправок от депутатов.
Пока известно, что подрастут расходы на Кабмин и СБУ, но посмотрим вскоре на сколько.
Кстати, чуда не произошло, и на медицину расходы увеличатся на +34 миллиарда. Это еще очень далеко от необходимых по закону 5% от ВВП.
В образовании тоже чуда не произойдет: расходы вырастут, но не кардинально.
В общем, все кто хотел увидеть в бюджете приоритетом образование и медицину – забудьте.
Ну и самое главное. На проект бюджета будет внимательно смотреть МВФ и другие наши заморские друзья.
Поэтому все бюджетные зашквары пока спрятали, а появятся они на этапе депутатских поправок и первого голосования за бюджет (это ближе к 20 октября).
Так, например, знаменитый соцэконом или новую фишку для подкупа депутатов – "инфраструктурную субвенцию" – вы не найдете. Взамен на программу регионального развития ГФРР заложено аж 11 миллиардов (в этом году было 4,5). Именно это станет ресурсом для денег на округа. Тоже самое с "президентскими проектами" – они все появятся в виде поправок от депутатов, за которые состоится первое голосование. Ну и все желающие будут кровно заинтересованы в принятии №5600.
Ну а дальше стандартное правило – кто голосует за бюджет, тот получает деньги на округа и другие "плюшки". Так что ближе до 20 октября мы увидим поименный список новой коалиции.
Завтра Кабмин рассмотрит проект и передаст в Раду. Ну а там, надеемся, и МВФ скажет свое слово.