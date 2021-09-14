Глава фракции "Голос" отметил, что в основных показателях бюджета-2022 нет ничего удивительного – все по бюджетной декларации.

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Основные показатели бюджета

Поэтому в документ закладывают:

ВВП – 5 368 миллиардов;

Дефицит – 188 миллиардов;

Доходы – 1 219 миллиардов;

Расходы – 1 407 миллиардов;

Кредиты – 529 миллиардов;

Погашение и обслуживание государственного долга – 560 миллиардов.

По доходам интересный момент: за счет налогов на физлиц хотят собрать в 2022 году больше на 23 миллиардов. А вот по налогу на предприятия всего на 18 миллиардов больше, с ренты вообще на 3,4 миллиарда,

– сообщил Железняк.

По его словам, "все дополнительные запросы будут удовлетворять после принятия законопроекта №5600 и в виде поправок от депутатов.

Пока известно, что возрастут расходы на Кабмин и СБУ.

"На медицину расходы увеличатся на 34 миллиарда. Это еще очень далеко от необходимых по закону 5% от ВВП. В образовании тоже чудо не произойдет, вырастут, но не кардинально, – добавил народный депутат от "Голоса".

"Зашквары" Госбюджета-2022

Ярослав Железняк убежден, что "зашквары" бюджета появятся на этапе внесения депутатских поправок и первого голосования.

На проект бюджета будет внимательно смотреть МВФ и другие наши заморские друзья. Поэтому все бюджетные "зашквары" пока спрятали, а появятся они на этапе депутатских поправок и первого голосования за бюджет (это ближе к 20 октября),

– продолжил нардеп.

Наконец глава парламентской фракции "Голос" сообщил, что 15 сентября Кабмин рассмотрит проект бюджета-2022 и передаст его в Раду.

Текст публикации Ярослава Железняка:

И наконец о бюджете на 2022 год. Сам документ верстают, но уже есть ряд цифр.

Начнем с главных:

• ВВП закладывают 5368 миллиардов

• Дефицит: 188 миллиардов

• Доходы: 1219 миллиардов

• Расходы: 1407 миллиардов

• Кредиты: 529 миллиардов

• Погашение и обслуживание государственного долга: 560 миллиардов

Ничего удивительного, все согласно декларации.

По доходам интересный момент: за счет налогов на физлиц хотят собрать в 2022 году на +23 миллиарда. А вот по налогу на предприятия всего на 18 миллиардов, с ренты вообще на 3,4 миллиарда. В общем, или что-то не то ушло из деолигархизации или каждый из нас теперь не только президент, но и олигарх.

Детальной раскладки расходов пока нет, еще в согласовании. Раз дефицит меньше, то и денег на различные прихоти меньше. Все дополнительные запросы будут удовлетворять после принятия №5600 и в виде поправок от депутатов.

Пока известно, что подрастут расходы на Кабмин и СБУ, но посмотрим вскоре на сколько.

Кстати, чуда не произошло, и на медицину расходы увеличатся на +34 миллиарда. Это еще очень далеко от необходимых по закону 5% от ВВП.

В образовании тоже чуда не произойдет: расходы вырастут, но не кардинально.

В общем, все кто хотел увидеть в бюджете приоритетом образование и медицину – забудьте.

Ну и самое главное. На проект бюджета будет внимательно смотреть МВФ и другие наши заморские друзья.

Поэтому все бюджетные зашквары пока спрятали, а появятся они на этапе депутатских поправок и первого голосования за бюджет (это ближе к 20 октября).

Так, например, знаменитый соцэконом или новую фишку для подкупа депутатов – "инфраструктурную субвенцию" – вы не найдете. Взамен на программу регионального развития ГФРР заложено аж 11 миллиардов (в этом году было 4,5). Именно это станет ресурсом для денег на округа. Тоже самое с "президентскими проектами" – они все появятся в виде поправок от депутатов, за которые состоится первое голосование. Ну и все желающие будут кровно заинтересованы в принятии №5600.

Ну а дальше стандартное правило – кто голосует за бюджет, тот получает деньги на округа и другие "плюшки". Так что ближе до 20 октября мы увидим поименный список новой коалиции.

Завтра Кабмин рассмотрит проект и передаст в Раду. Ну а там, надеемся, и МВФ скажет свое слово.