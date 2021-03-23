Транспорт, одежда или продукты: на что больше всего потратили украинцы в 2020 году
В течение 2020 года украинцы потратили почти 3 триллиона гривен. Среди основных покупок – продукты питания, транспорт и одежда.
Источник:Государственная служба статистики
По данным Госстата, в прошлом году украинцы потратили больше всего денег на продукты. В частности, общая сумма составляет более триллиона гривен.
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На что еще тратили украинцы
Как сообщили в Госстате, в течение 2020 года на одежду и обувь в Украине потратили примерно 141 миллиард гривен. Еще 300 миллиардов – на транспорт.
Всего в течение 2020 года украинцы также тратили деньги на:
- алкоголь и табак – 210,6 миллиарда гривен;
- здравоохранение – 165 миллиардов гривен.
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