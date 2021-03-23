В течение 2020 года украинцы потратили почти 3 триллиона гривен. Среди основных покупок – продукты питания, транспорт и одежда.

По данным Госстата, в прошлом году украинцы потратили больше всего денег на продукты. В частности, общая сумма составляет более триллиона гривен.

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На что еще тратили украинцы

Как сообщили в Госстате, в течение 2020 года на одежду и обувь в Украине потратили примерно 141 миллиард гривен. Еще 300 миллиардов – на транспорт.

Всего в течение 2020 года украинцы также тратили деньги на:

алкоголь и табак – 210,6 миллиарда гривен;

здравоохранение – 165 миллиардов гривен.

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Обратите внимание! В Украине в 2020 году из-за кризиса каждый украинец в среднем потерял почти 8% собственного потенциального благосостояния. В частности, это вызвали жесткие карантинные ограничения.