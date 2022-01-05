Члены ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в феврале

Члены ОПЕК+ во время министерской онлайн видео встречи 4 января 2022 года решили сохранить в силе прежнюю договоренность, действовавшую еще до массового распространения штамма коронавируса "Омикрон". Поэтому в феврале 2022 года добыча сырой нефти по странам ОПЕК+ увеличат на 0,4 миллиона баррелей в сутки в соответствии с графиком.

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Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в феврале 2022 года,

– говорится в сообщении ОПЕК.

Что такое ОПЕК и ОПЕК+ ОПЕК+ – это договоренность, охватывающая не только 13 стран-членов ОПЕК, но и ряд других. Речь идет об Азербайджане, Бахрейне, Брунеи, Казахстане, Малайзии, Омане, Южном Судане, России и Судане.

Членами ОПЕК являются 13 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Цена нефти на бирже 5 января 2022 года

Цена нефтяных фьючерсов по состоянию на утро 5 января, согласно данным биржевых торгов на сайте Investing.com, выглядит следующим образом:

нефть Brent , которая котируется на лондонской бирже ICE, выросла до более чем 80 долларов за баррель;

, которая котируется на лондонской бирже ICE, выросла до более чем 80 долларов за баррель; нефть марки WTI, которая котируется на нью-йоркской бирже NYMEX выросла до почти 77 доллара за баррель.