Об этом рассказал член Совета Национального банка Украины Василий Фурман. Он пояснил, что НБУ не дает прогнозов относительно курса украинской гривны, а проводит политику рыночного курсообразования.

К теме Евро упал до минимума с августа 2020 года: почему укрепляется гривна

"Мы наблюдаем, если мы говорим про этот (2021 – 24 канал) год, ряд факторов, которые положительно влияют на усиление курса украинской гривны", – сказал член Совета НБУ.

Какие факторы положительно влияют на гривну

Он пояснил, что ключевым фактором является значительное усиление, увеличение цен на мировых сырьевых рынках. Второй фактор, положительно влияющий на гривну – это деньги украинских граждан, которые продают больше доллара, чем покупают.

Если мы говорим о, например, нерезидентах, которые покупают украинскую ОВГЗ, то есть этот фактор он не первый, но также является очень важным,

– сказал Василий Фурман.

По его словам, нерезиденты пока заходят на украинский рынок, продают доллар и покупают украинские облигации внутреннего государственного займа за гривну.

Справка. Нерезиденты – юридические лица и субъекты предпринимательской деятельности, не имеющие статуса юридического лица с местом расположения за пределами Украины. Они созданы и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством другого государства.

Данные: Википедия

Является ли 2021 год более благоприятным для гривны

Фурман добавил, что есть еще ряд других факторов, имеющих значительное влияние на положение гривны – например, рыночные. Условно, некоторые экспортеры или украинские предприятия увидев, что курс гривны усиливается – начинают продавать доллар, пояснил он.

Член совета НБУ отметил, что 2020 год вообще трудно сравнивать с любым другим годом из-за локдауна.

Сегодня гораздо более благоприятные условия для всех, если мы сравниваем этот год с прошлым (2021 год с 2020 – 24 канал),

– сказал Василий Фурман.

Также он отметил, что курсовые колебания могут быть, но они в целом не влияют на очень важные решения – так называемая политика плавающего курса не наносит вреда экономике.

Член Совета НБУ Фурман об усилении гривны: смотрите видео 24 канала