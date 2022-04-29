Так, в январе – феврале 2022 года банки отчитались о чистой прибыли в 9,91 миллиарда гривен. А уже за первый месяц полномасштабной войны потеряли 10,07 миллиарда гривен.

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Результаты за март

Темпы роста чистого процентного дохода в марте замедлились до 17% год к году, тогда как в январе – феврале он вырос на 35% год к году.

Чистый комиссионный доход в марте упал на 58% год к году.

Вместе с тем банки продемонстрировали положительный операционный результат – чистая операционная прибыль до отчислений в резервы по итогам первого квартала составила 22,23 миллиарда гривен. В прошлом году за аналогичный период такая прибыль составила 13,69 миллиарда гривен.

В НБУ объясняют, что отрицательный финансовый результат за первый квартал также связан с тем, что банки сформировали резервы в размере 21,57 миллиарда гривен, чтобы выдержать убытки из-за последствий войны.

Общее снижение бизнес-активности и падение спроса на кредиты и банковские услуги и в дальнейшем будет негативно влиять на прибыльность банков. Потери от кредитного риска ожидаемо будут расти ввиду постепенного влияния экономического кризиса на деятельность заемщиков. Поэтому оценить влияние войны на капитал банков можно будет только со временем,

– отмечают в НБУ.

Заместитель главы Нацбанка Ярослав Матузка заверил, что банковская система Украины – прочная и способна пережить временные последствия войны.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля из 69 платежеспособных банков:

44 банка отчитались о чистой прибыли в размере 5,88 миллиарда гривен за квартал.

тогда как 25 банков сообщили об убытках размером 6,01 миллиарда гривен.

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