Миллиардер Влад Яценко посоветовал, в какой стране следует открывать финтех-стартап

Соучредитель финтех-стартапа Revolut Влад Яценко считает, что банки в классическом понимании должны трансформироваться, ведь только так можно остаться конкурентоспособным на рынке. Также он считает, что важно не только конкурировать, но и сотрудничать.

Какой будет финансовая система будущего

По словам соучредителя финтех-стартапа Revolut Влада Яценко, классические банки должны производить цифровую трансформацию так быстро, как они могут. Ведь только те, кто это делает, выживут и вырастут, считает он.

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Есть еще много места для банков, для финтехов и сотрудничества между ними. У нас разные партнерские отношения с банками и с финтехами. Если сотрудничество в том, чтобы принести больше ценности клиентам, банки и финтехи ​​должны не только сосуществовать, но и сотрудничать. Влад Яценко Соучредитель финтех-стартапа Revolut

В чем преимущества Revolut, по мнению его соучредителя

что в мае 2021 года Revolut известил своих пользователей, что запустил услугу денежных переводов в Украину. Подробнее об этом – читайте здесь

Господин Яценко отмечает, что многие компании сосредотачиваются на чем-то одном, в то время как их финтех-стартап дает клиентам "приложение для всех вещей, связанных с деньгами".

"Есть многие компании, которые сосредотачиваются только на трейдинге или других финансовых продуктах в то время, когда мы предоставляем клиентам одно приложение для всех вещей, связанных с деньгами – текущими счетами, обменом валют, международными переводами, карточными платежами, сбережениями, криптовалютами, инвестированием – все в одном приложении, поэтому клиенту не нужно перемещать свои средства между разными счетами и платить комиссию в процессе", – рассказывает он.

Что известно о Revolut Revolut – финтех-проект и банк без отделений (необанк), а все операции производятся с помощью приложения на смартфоне. Особенность банка –отсутствие комиссии при обмене валют. Сервис работает в нескольких десятках стран, а его пользователями являются более 8 миллионов человек.

Торговля криптовалютой

Яценко рассказывает, что Revolut запустили торговлю криптовалютами в приложении еще в 2017 году и уверяет, что компания продолжает развивать этот продукт.

Сегодня наши клиенты могут торговать более 50 криптовалютами, и мы планируем добавить еще больше. В будущем будет больше новостей по этому поводу,

– делится он.

Напомним, что в ноябре в иностранных СМИ появилась новость, что Revolut искал специалистов для создания криптобирж, но затем объявление из LinkedIn было удалено и сейчас его там нет.

Ключевой рынок и локальные компании

Американский рынок – главный для финтех-стартапа, рассказывает Яценко. Он отмечает, что каждый рынок разный и требует предложения, адаптированного к потребностям местных клиентов. Напомним, что Revolut стартовали на американском рынке во время пандемии.

Также он добавляет, что компания пытается нанимать локальные команды, строить рекламные кампании, подавать заявления на лицензии и улучшать внутренние бизнес-процессы компании.

Все это требует времени и усилий, но снежный ком уже катится, и наша клиентская база растет. Это долгий путь, но верный,

– считает Яценко.