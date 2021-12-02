Соучредитель финтех-стартапа Revolut Влад Яценко считает, что банки в классическом понимании должны трансформироваться, ведь только так можно остаться конкурентоспособным на рынке. Также он считает, что важно не только конкурировать, но и сотрудничать.
По словам соучредителя финтех-стартапа Revolut Влада Яценко, классические банки должны производить цифровую трансформацию так быстро, как они могут. Ведь только те, кто это делает, выживут и вырастут, считает он.
Есть еще много места для банков, для финтехов и сотрудничества между ними. У нас разные партнерские отношения с банками и с финтехами. Если сотрудничество в том, чтобы принести больше ценности клиентам, банки и финтехи должны не только сосуществовать, но и сотрудничать.
Влад Яценко
Соучредитель финтех-стартапа Revolut
Напомним, что в ноябре в иностранных СМИ появилась новость, что Revolut искал специалистов для создания криптобирж, но затем объявление из LinkedIn было удалено и сейчас его там нет.
Ключевой рынок и локальные компании
Американский рынок – главный для финтех-стартапа, рассказывает Яценко. Он отмечает, что каждый рынок разный и требует предложения, адаптированного к потребностям местных клиентов. Напомним, что Revolut стартовали на американском рынке во время пандемии.
Также он добавляет, что компания пытается нанимать локальные команды, строить рекламные кампании, подавать заявления на лицензии и улучшать внутренние бизнес-процессы компании.
Все это требует времени и усилий, но снежный ком уже катится, и наша клиентская база растет. Это долгий путь, но верный, – считает Яценко.