По словам соучредителя финтех-стартапа Revolut Влада Яценко, классические банки должны производить цифровую трансформацию так быстро, как они могут. Ведь только те, кто это делает, выживут и вырастут, считает он.

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Есть еще много места для банков, для финтехов и сотрудничества между ними. У нас разные партнерские отношения с банками и с финтехами. Если сотрудничество в том, чтобы принести больше ценности клиентам, банки и финтехи ​​должны не только сосуществовать, но и сотрудничать.

Влад Яценко

Соучредитель финтех-стартапа Revolut

Напомним, что в ноябре в иностранных СМИ появилась новость, что Revolut искал специалистов для создания криптобирж, но затем объявление из LinkedIn было удалено и сейчас его там нет.

Ключевой рынок и локальные компании

Американский рынок – главный для финтех-стартапа, рассказывает Яценко. Он отмечает, что каждый рынок разный и требует предложения, адаптированного к потребностям местных клиентов. Напомним, что Revolut стартовали на американском рынке во время пандемии.

Также он добавляет, что компания пытается нанимать локальные команды, строить рекламные кампании, подавать заявления на лицензии и улучшать внутренние бизнес-процессы компании.

Все это требует времени и усилий, но снежный ком уже катится, и наша клиентская база растет. Это долгий путь, но верный,
– считает Яценко.