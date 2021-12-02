По словам соучредителя финтех-стартапа Revolut Влада Яценко, классические банки должны производить цифровую трансформацию так быстро, как они могут. Ведь только те, кто это делает, выживут и вырастут, считает он.

Читайте также Украинский IT-гигант открывает офисы сразу в 4 городах

В чем преимущества Revolut, по мнению его соучредителя

Господин Яценко отмечает, что многие компании сосредотачиваются на чем-то одном, в то время как их финтех-стартап дает клиентам "приложение для всех вещей, связанных с деньгами".

"Есть многие компании, которые сосредотачиваются только на трейдинге или других финансовых продуктах в то время, когда мы предоставляем клиентам одно приложение для всех вещей, связанных с деньгами – текущими счетами, обменом валют, международными переводами, карточными платежами, сбережениями, криптовалютами, инвестированием – все в одном приложении, поэтому клиенту не нужно перемещать свои средства между разными счетами и платить комиссию в процессе", – рассказывает он.

Что известно о Revolut Revolut – финтех-проект и банк без отделений (необанк), а все операции производятся с помощью приложения на смартфоне. Особенность банка –отсутствие комиссии при обмене валют. Сервис работает в нескольких десятках стран, а его пользователями являются более 8 миллионов человек.

Торговля криптовалютой

Яценко рассказывает, что Revolut запустили торговлю криптовалютами в приложении еще в 2017 году и уверяет, что компания продолжает развивать этот продукт.