Можно ли с 210 тысячами гривен стать владельцем современного кроссовера

Программа Hyundai Finance позволяет получить автомобиль при первом взносе в 10% от его стоимости и без разовой комиссии банка.

При наличии стабильного ежемесячного дохода нет смысла накапливать на автомобиль несколько лет. Благодаря программе Hyundai Finance можно заплатить всего 10% от стоимости авто под нулевую процентную ставку в течение первых 3 лет.

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Рассмотрим это предложение на примере современного и технологичного кроссовера Hyundai – TUCSON Hybrid. В переднеприводном варианте и средней комплектации Dynamic он стоит 1 009 600 гривен.

Выберем минимально возможный первоначальный взнос 10% и срок погашения три года. По специальной кредитной программе Hyundai Finance 2021 комиссия банка за предоставление кредита отсутствует, хотя при покупке других авто нужно заплатить 1 – 3% от суммы кредита. Зато обязательные платежи присутствуют и здесь. Например, банк возьмет за открытие счета 100 гривен, за перевод средств на счет автосалона – еще 750 гривен. Не обойдется и без государственной регистрации автомобиля (независимо от того, авто покупаете в кредит или за полную сумму). Также нужно оформить страховки – автогражданку и КАСКО. Кстати, КАСКО стоит 6,49% от стоимости авто, это достаточно выгодное предложение.

На сайте Hyundai Finance можно воспользоваться кредитным калькулятором, чтобы определить ежемесячный платеж за пользование этим кредитом. Таким образом, при первоначальном взносе 10% первый платеж окажется всего 100 960 гривен. Еще 65 523 000 гривен стоит страхование КАСКО и ОСАГО в соответствии с города регистрации, 40 000 гривен – услуги по регистрации авто. Таким образом, для покупки Hyundai TUCSON Hybrid с минимальным взносом в 10% нужно около 210 000 гривен.

По программе Hyundai Finance Light комиссия банка и за досрочное погашение отсутствует

Ежемесячная сумма погашения зависит от срока кредитования. Например, если взять кредит на 7 лет, то ежемесячно придется платить от 18 до 11 000 гривен (классическая схема погашения). Если семейный бюджет не пострадает от ежемесячного взноса примерно в тысячу долларов, выплатить кредит за 3 года под нулевую процентную ставку. Сделать выбор можно в зависимости от финансовых возможностей.

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Конечно, страховать авто тоже придется ежегодно, хотя сумма КАСКО будет постоянно уменьшаться в соответствии с амортизации автомобиля. Однако ездить на незастрахованному новом авто в наше время страшно, даже если отдал за него всю стоимость сразу.