Четыре государства объединились для строительства водородного коридора из Украины в Германию

Четверо операторов газотранспортных систем из Украины, Германии, Словакии и Чехии создали совместную инициативу "Центральноевропейский водородный коридор". Ее цель – создать трубопроводную магистраль для транспортировки водорода из Украины в Германию.

Что известно о водородном коридоре в Германию

Согласно проекту, ресурс будет транспортироваться из перспективных районов производства зеленого водорода в Украине, через Словакию и Чехию. Конечная точка – районы повышенного спроса в Европейском Союзе.

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Компании-участники:

оператор ГТС Словакии EUSTREAM,

оператор ГТС Украины,

оператор ГТС Чехии NET4GAS,

оператор ГТС Германии OGE.

Организаторы проекта считают, что Центральноевропейский водородный коридор можно создать частично благодаря перепрофилированию действующей газовой инфраструктуры в сочетании с инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене.



Водородный коридор из Украины в Германию / Фото оператора ГТСУ

Транснациональная сеть водородных трубопроводов важна для будущего европейского рынка водорода. Создание коридора – важный шаг на этом пути, что предлагает доставку больших объемов водорода в промышленные центры спроса уже к 2030 году,

– заявил гендиректор OGE Йорг Бергман.

Уже к концу 2022 года участники получат научно-техническое обоснование проекта, который определит его стоимость, мощность и потенциальную цену ресурса после транспортировки.

По предварительным подсчетам, коридором ежедневно будут транспортировать 120 гигаватт часов чистого водорода в день. Первая поставка состоится до 2030 года.