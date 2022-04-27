Об этом СМИ сообщил лицо, близкое к российскому "Газпрому".

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В то же время, информатор заявил, что вряд ли Россия отключит еще кого-то от газа до второй половины мая, даже если те компании не будут платить за газ рублями. В это время должны состояться следующие платежи за газ.

Газовый шантаж

Россия требует, чтобы "недружественные" к ней страны платили за газ в рублях, начиная с 1 апреля.

Евросоюз на уровне организации и G7 отказались от этого, заявив, что это нарушает санкции.

Россия 26 апреля приостановила поставки газа в Польшу и Болгарию за то, что те отказались от расчета в рублях.

В Еврокомиссии это назвали газовым шантажом. Там уже готовят скоординированный ответ и обещают поддержать Польшу и Болгарию.

В то же время в Польше заявили, что вполне могут обойтись и без российского газа.

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