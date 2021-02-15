В конце 2020 года падение ВВП Украины замедлилось: детали
В четвертом квартале 2020 года падение ВВП замедлилось до 0,7%. По сравнению с третьим кварталом показатель улучшился на 0,8%.
Источник:Госслужба статистики
В то же время по сравнению с показателями 2019 года ситуация ухудшилась.
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Реальный ВВП в IV квартале 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с IV кварталом 2019 года – уменьшился на 0,7%,
– говорится в сообщении.
Что происходило с ВВП в течение 2020 года
- В первом квартале ВВП упал на 1,3%;
- во втором – на 11,4%;
- в третьем – на 3,5%.
Прогнозы по ВВП
- В 2021 году Министерство экономики прогнозирует положительную динамику ВВП. В частности, он может вырасти на 4,6%.
- Всемирный банк также прогнозирует рост ВВП Украины.
- Кабинете Министров Украины в 2021 году представил Национальную экономическую стратегию-2030. В ней заложено удвоение валового внутреннего продукта Украины.
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