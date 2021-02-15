В четвертом квартале 2020 года падение ВВП замедлилось до 0,7%. По сравнению с третьим кварталом показатель улучшился на 0,8%.

В то же время по сравнению с показателями 2019 года ситуация ухудшилась.

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Реальный ВВП в IV квартале 2020 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с IV кварталом 2019 года – уменьшился на 0,7%,

– говорится в сообщении.

Что происходило с ВВП в течение 2020 года

В первом квартале ВВП упал на 1,3%;

во втором – на 11,4%;

в третьем – на 3,5%.

Прогнозы по ВВП