"Черный список" Китая: почему инвестиции в майнинг криптовалют могут запретить

Власти КНР внесли запрет на майнинг криптовалют в предварительную версию так называемого "черного списка". Инвестиции и в другие отрасли и сектора из этого списка будут ограничены, или запрещены.

"Черный список" КНР

Список отраслей в новой редакции так называемого "черного списка" КНР несколько короче, чем прошлогодний (117 позиций в 2021 году против 123 в 2020 году). Также Пекин решил запретить инвестиции "непубличного" капитала в издательскую деятельность, в том числе в прямые трансляции, новости, телерадиовещания и подобные сферы.

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Почему майнинг под запретом в Китае

В конце сентября этого года китайский Центральный банк запретил майнинг и любые сделки с криптовалютой. То есть зарубежные криптобиржи не имели права оказывать услуги китайским инвесторам и способствовать торговле криптовалюты финансовым кампаниям. Соответственно такие операции стали считаться незаконными.

Напомним, что решению Центробанка Китая предшествовало также усиление контроля за деятельностью майнеров и увеличение проверок колледжей, исследовательских институтов и дата-центров на предмет незаконной майнинговой активности.

Это произошло после того, как власти Поднебесной обратила внимание на тех майнеров, которые маскировались под "исследователей данных" и операторов дата-центров. После массового отъезда майнеров из Китая хешрейт сети биткоина упал наполовину, но осле он вернулся к прежним значениям, что говорит о полном восстановлении деятельности операторов.

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Что такое майнинг Майнинг – один из способов заработка на криптовалюте. Поскольку фактически эмиссию криптовалюты никто не регулирует, поэтому добывать деньги может каждый. Майнинг заключается в том, чтобы помещать новые совершенные транзакции в блокчейн. Блокчейн представляет собой цепочку блоков, в каждом из которых отображается отдельная операция.