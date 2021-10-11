"Черный список" КНР

Список отраслей в новой редакции так называемого "черного списка" КНР несколько короче, чем прошлогодний (117 позиций в 2021 году против 123 в 2020 году). Также Пекин решил запретить инвестиции "непубличного" капитала в издательскую деятельность, в том числе в прямые трансляции, новости, телерадиовещания и подобные сферы.

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Почему майнинг под запретом в Китае

В конце сентября этого года китайский Центральный банк запретил майнинг и любые сделки с криптовалютой. То есть зарубежные криптобиржи не имели права оказывать услуги китайским инвесторам и способствовать торговле криптовалюты финансовым кампаниям. Соответственно такие операции стали считаться незаконными.

Напомним, что решению Центробанка Китая предшествовало также усиление контроля за деятельностью майнеров и увеличение проверок колледжей, исследовательских институтов и дата-центров на предмет незаконной майнинговой активности.

Это произошло после того, как власти Поднебесной обратила внимание на тех майнеров, которые маскировались под "исследователей данных" и операторов дата-центров. После массового отъезда майнеров из Китая хешрейт сети биткоина упал наполовину, но осле он вернулся к прежним значениям, что говорит о полном восстановлении деятельности операторов.

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Важно! Китайский Центробанк назвал искоренение майнинга криптовалют неотложной задачей, объяснив это необходимостью достижения национальных целей по сокращению выбросов углерода.