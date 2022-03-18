На черном рынке курс гривны почти как официальный: паники нет

Курс на черном рынке не сильно отличается от курса Национального банка. Замглавы НБУ Сергей Николайчук подчеркнул, что паника на валютном рынке отсутствует.

Курс гривны

Отсутствие паники объясняется большим запасом финансовой прочности системы, объяснил Николайчук. Ведь с 2014 года были проведены серьезные реформы в монетарной сфере и секторе банковского регулирования.

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Другой момент – у населения нет необходимости покупать валюту на черном рынке. Тем гражданам, которые выезжают за границу, гораздо удобнее пользоваться картами. Оставшиеся люди также могут удовлетворить все свои потребности с помощью официальной банковской системы,

– считает Николайчук.

Еще один фактор, почему официальный курс НБУ не существенно отличается от так называемого черного – у регулятора сейчас гораздо больше возможностей для того, чтобы перекрыть оттоки капитала за границу, чем в 2014 году.

Курс валют, установленный НБУ 18 марта 2022 года

Курс доллара – 25,25 гривны.

Курс евро – 33,17 гривны.

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