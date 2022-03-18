Курс гривны

Отсутствие паники объясняется большим запасом финансовой прочности системы, объяснил Николайчук. Ведь с 2014 года были проведены серьезные реформы в монетарной сфере и секторе банковского регулирования.

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Другой момент – у населения нет необходимости покупать валюту на черном рынке. Тем гражданам, которые выезжают за границу, гораздо удобнее пользоваться картами. Оставшиеся люди также могут удовлетворить все свои потребности с помощью официальной банковской системы,

– считает Николайчук.

Еще один фактор, почему официальный курс НБУ не существенно отличается от так называемого черного – у регулятора сейчас гораздо больше возможностей для того, чтобы перекрыть оттоки капитала за границу, чем в 2014 году.

Курс валют, установленный НБУ 18 марта 2022 года

Курс доллара – 25,25 гривны.

Курс евро – 33,17 гривны.

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