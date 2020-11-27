Черная пятница в Украине появилась не так давно, а значит существует еще определенный скепсис. Одни люди ожидают скидки и умышленно откладывают покупки по сей день, другие же считают, что это лишь маркетинговый ход и никаких скидок нет.

В материале Экономики 24 мы выясняли на самом ли деле в Украине такие же скидки как в Европе и США, где эта традиция зародилась.

Двумя самыми популярными категориями в Черную пятницу являются одежда и обувь и электроника. И именно в этих сферах уже принято давать скидку в Черную Пятницу или даже в течение недели, на которую приходится Черная пятница.

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Скидки в Украине и мире

Одежда

Разберем скидки на примере магазина одежды ZARA, который имеет свою сеть по всему миру. Магазин предлагает своим клиентам скидку до 40% на выбранные товары. Это предложение действует для всех стран, включая Украину причем на одиночные товары.

Правда, начальные цены в разных странах существенно отличаются. К примеру пальто из магазина ZARA в Украине стоит 4 699 гривен (2 819 гривен со скидкой). Это дешевле чем то же пальто стоит в США – 199 долларов, то есть 5 630 гривен (3 380 гривен со скидкой). Но дороже, чем такое же пальто можно купить в Грузии – 439 лари, то есть 3 750 гривен (2 210 гривен со скидкой).



Многие известные бренды предлагают скидки на одежду / Unsplash

Магазин Pull&Bear предлагает 20% скидки на выбранные коллекции. Мы сравнили товары в Великобритании и Украине – скидка та же, но товары разные.

Обычно магазины одежды, входящие в глобальную сеть, дают одинаковые скидки на Черную пятницу. Исключениями могут быть локальные магазины, национальные бренды и тому подобное.

Электроника

Понять дают ли скидки в Украине на электронику такие же как и за рубежом – труднее, поскольку на украинском рынке в основном представлены украинские ритейл-магазины и сравнить так, как получилось с магазинами одежды – не получится.

Поэтому мы попытались подсчитать какую в среднем скидку дают в Украине на примере Фокстрота и в Великобритании – по данным издания The Telegraph.

Несмотря на заманчивое предложение "скидки до 70%" на самом деле скидки на телевизоры в среднем 16%, как подсчитали журналисты 24 канала. Есть небольшие скидки 8-9%, а есть и существенные, достигающие 32%, правда, таких предложений немного. В Великобритании предлагают несколько более высокие скидки – от 30% на телевизоры известных брендов.



Магазины в Украине предлагают меньшие, но все же высокие скидки на электронику / Unsplash

Если планируете совершить крупную покупку – холодильник, телевизор или смартфон – лучше посмотреть на цену за неделю до Черной пятницы. Ведь бывает, что цена уже с 30-50% скидкой на самом деле такая же, какой была за несколько недель до долгожданных скидок.

Зарождение Черной пятницы в США

Накануне Черной пятницы в США празднуют День благодарения. Традиционно после этого магазины фиксировали более высокие продажи, чем в другие дни. А поскольку бухгалтеры обозначают прибыли черным цветом, а убытки – красным, то этот день назвали Черной пятницей.

Чтобы побудить больше людей делать покупки, розничные торговцы начали предлагать значительные скидки, доступные только в тот день.



Черная пятница до пандемии / New York Times

Сейчас больше всего скидок в США предлагает Amazon как крупнейший ритейлер. К сожалению, компания пока не работает напрямую в Украине, поэтому заказать товары украинцам довольно трудно и дорого.

Ежегодно расходы американцев в Черную пятницу растут. В 2002 году это было 416 миллиардов, а в прошлом году уже 730 миллиардов долларов, что на 75% больше, сообщает The Balance.

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COVID-19 уменьшит продажи

Ожидают, что в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, объемы продаж ощутимо упадут. По данным Statista, из семи европейских стран меньше всего пострадают продажи в Германии – на 6%. Больше всего пострадают ритейлеры в Италии и Испании, ведь продажи там упадут на 28%.