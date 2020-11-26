27 ноября по всему миру наступит черная пятница – самая масштабная распродажа года. Впрочем, даже на распродажах нужно знать множество тонкостей, чтобы купить товары по самой выгодной цене и не наткнуться на мошенников.

Сайт 24 канала рассказывает, как найти самые большие скидки и не стать жертвой мошенников в Черную пятницу.

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На какие товары самые большие скидки в Черную пятницу

Многие украинские магазины начали сезон скидок еще с понедельника 23 ноября. Впрочем, не на все категории товаров в это время бывают выгодные скидки. Так, аналитики OLX говорят, что по опыту работы с бизнес-клиентами B2B отдела самые большие скидки обычно на электронику (преимущественно смартфоны и телевизоры) и на одежду и обувь — это наиболее популярные категории товаров среди покупателей.

Количество покупателей, которые посещали именно страницу товаров со скидками уже в понедельник было в 17 раз выше, чем за предыдущую неделю. Возросло и количество покупок. Ведь большинство продавцов заранее подготовились к распродаже и уже максимально снизили цены, чтобы получить как можно больше заказов,

– комментирует Александр Бондаренко, главный аналитик маркетплейса Bigl.ua.

В то же время, специалисты маркетплейса Prom.ua отмечают, что скидки на одежду достигают до 70%, так же на игрушки и различные аксессуары.

Также в этот период продавцы лишаются "остатков" товара, на которые прошел сезон. Поэтому летнее платье можно купить со скидкой в 70%, а зимнюю одежду и обувь прошлых коллекций со скидкой 25-40%. Заработок продавцов на технике и авто-товарах – ниже, а поэтому реальных скидок более чем 40% там ждать не надо,

– говорят специалисты Prom.ua.

Они добавили, что, учитывая, приближение сезона новогодних праздников – выгодно заранее купить искусственную елку, праздничное освещение и декор. На такие товары также могут быть скидки до 20-30%.

Как подготовиться к Черной пятнице

Довольно часто случается такое, что магазины вроде бы рассказывают о космических скидках, но на самом деле, перед распродажей они просто завышают цены, чтобы позже их уменьшить.

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Специалисты дают несколько советов, как подготовиться к масштабной распродаже:

Сравните цены и составьте список покупок. Составьте список желаний, чтобы избежать импульсивной покупки вещей, которые потом могут оказаться ненужными.

Хотя бы за 2-3 дня посмотрите цены на товары в разных интернет-магазинах: сохраните ссылки, запишите цены, или сделайте скриншоты. Сравнив, вы можете оценить реальные скидки и увидеть, где покупать выгоднее.

Обычно, товары по лучшим ценам разбирают очень быстро. Чтобы успеть, подпишитесь на рассылку от нужных магазинов чтобы первыми узнать о начале распродажи.

Проверьте лимит на оплату в интернете, возможно его стоит увеличить накануне распродажи. А также помните, что безопасная оплата – это онлайн-оплата на сайте, а не перевод с карты на карту.

Ознакомьтесь с условиями возврата товаров, особенно если планируете покупать на сайте впервые. Если товар не подойдет – у вас есть право вернуть его в течение 14 дней, но следует соблюдать некоторые правила. Обычно, они написаны на сайте продавца.

В Украине многие покупатели не доверяют правдивости скидок. Ведь часто продавцы накручивают цены. Поэтому, на нашем маркетплейсе перед акциями мы отслеживаем тех, кто манипулирует ценами, чтобы в период распродажи не было завышений,

– комментирует Иван Портной, CEO Prom.ua.

Аналитики OLX советуют открыть виртуальную карту для покупок в интернете. С карточки, что существует лишь в электронном виде, невозможно снять средства в банкомате или рассчитаться в обычном магазине, поэтому ваши покупки онлайн будут более защищенными. Также стоит проверить безопасность сайта, на котором собираетесь покупать

Старайтесь покупать товары только на знакомых вам сайтах. Впрочем, даже, если это известный сайт, лучше проверить его на безопасность. Внимательно просмотрите, написан ли адрес сайта без ошибок. Убедитесь, что соединение защищено: веб-адрес должен начинаться с "https", а слева от него должен быть значок "замочка". Если сайт не соответствует хотя бы одному из этих критериев, лучше его покинуть,

– говорят в компании



Стоит заблаговременно установить необходимый платежный лимит на карте / Фото Pixabay

Чего не стоит делать:

Покупать не проверив отзывы о магазине и не интересоваться условиями возврата товара. Если товар не подойдет, а вы заблаговременно не ознакомились с правилами возврата – есть вероятность, что его не примут обратно.

Делать полную предоплату с карты на карту продавцу или интернет-магазину, у которого вы никогда не покупали.

Покупать дорогостоящие товары (например, смартфон) со скидкой 70%. Надо помнить, что слишком большая скидка – шанс попасть на мошенника или некачественный товар.

Как защитить себя от мошенников

Чем больше покупок и заинтересованности в них, тем больше активизируются мошенники. Поэтому, в погоне за большими скидками стоит помнить о безопасности, чтобы не стать жертвой махинаций. Так, одна из самых распространенных схем – это создание двойников известных интернет-магазинов. Аферисты используют адреса, которые похожи на названия популярных магазинов, но при этом меняют несколько букв или добавляют к адресу сайта цифры. Задача подобных ресурсов – получить данные вашей банковской карты.

Как правило мошенники стараются получить номер карты, срок ее действия и код с обратной стороны. Заведите отдельную кредитную или виртуальную карту для оплаты покупок или используйте динамический CVV-код. Пополняйте ее только на ту сумму, которую планируете потратить на покупки. Таким образом, даже если мошенники завладели данными карты, вы рискуете только определенной суммой,

– рассказывает Владислав Марковский, менеджер по развитию продукта гиперпространства объявлений IZI.ua.

Аналитики OLX также советуют с осторожностью относиться к слишком заманчивым предложениям. Перед покупкой лучше просмотреть объявления в категории, чтобы понять приблизительную рыночную стоимость интересующего вас товара. Ведь мошенники, особенно в период скидок, могут ставить очень низкую цену, чтобы привлечь клиентов.

Не переходите для общения с продавцом в сторонние мессенджеры, оставайтесь в чате OLX — только в нем ваша переписка защищена. Также не переходите по внешним ссылкам для платежей, которые вам присылают незнакомцы. Ведь мошенники могут создавать фишинговые (поддельные) сайты для оплаты с целью получения ваших конфиденциальных данных, в частности банковской карты,

– говорят в компании.

Там добавили, что стоит быть внимательными и не спешить при покупке. Мошенники могут специально притуплять вашу бдительность, создавая атмосферу срочности или ажиотажа, поэтому очень важно вовремя осознать, что вами пытаются манипулировать и закончить общение.