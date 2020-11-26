Скидки, транзакции, покупки во время Черной пятницы: 7 советов, как быть осторожнее
Будем откровенны, Черная пятница – явление очень привлекательное. Если нацелиться, можно приобрести и квартиру с выгодной экономией. Но мошенников эта дата привлекает не меньше покупателей.
Поэтому специалисты "Интерньюз-Украина" специально для сайта 24 канала подготовили семь простых советов, которые помогут избежать ловушек интернет-аферистов.
Совет №1
Скидки НЕ могут быть бешеными. Особенно после стольких месяцев пандемии и убытков бизнеса. Если вещь, которая в обычные дни стоила 1000 гривен, в период распродажи на "Черную пятницу" выставляется за 199 или 299 гривен – будьте внимательны, это могут быть мошенники. Вы или вообще ничего не получите, или получите подделку.
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Совет №2
Если вы покупаете по объявлению в интернете (мессенджеры, соцсети, доски объявлений и т.д.) – заказывайте с оплатой при получении. Только таким образом можно увеличить вероятность того, что на почте вы получите именно то, что заказывали. Мошенники могут просить в качестве предоплаты даже 20 гривен, но вы, в случае обмана, вряд ли будете возиться с полицией, а вот для мошенника 500 человек по 20 гривен выльется в серьезную сумму.
Совет №3
Проверяйте возраст аккаунта или сайта. Продавец, который зарегистрировался на площадке за пару дней до "Черной пятницы", или же сайт с товаром, которому всего месяц от роду, – должны настораживать.
В "Черную пятницу" не теряйте бдительность
Совет №4
Максимально будьте внимательны ко всем ссылкам, по которым собираетесь перейти. Вы их можете получить в почтовой или СМС-рассылке, от кого-то в мессенджере или от мошенника на популярной интернет-площадке.
Такие ссылки могут вести на поддельные ресурсы и быть просто очень похожими на адрес популярного сайта: 0lx, Rosetka, Novayapochta и подобное. В случае подозрения – вручную наберите адрес в строке браузера, перейдите из "Избранного" или просто загуглите – вероятнее всего, что первый вариант в поисковой выдаче будет правильным.
Ни в коем случае не игнорируйте сообщения браузера, антивируса или вашего банка о том, что сайт или транзакция – подозрительные, а сразу же прерывайте оплату и закрывайте вкладку с этим сайтом.
Совет №5
Лучше покупайте в проверенных интернет-магазинах, которые уже себя зарекомендовали и где есть возможность вернуть товар в случае чего. Магазины с плохой репутацией долго не живут, поэтому чем старше и известнее площадка – тем надежнее для покупателя.
Но все равно помните, что "репутацию" (отзывы, оценки) можно "накрутить" достаточно легко, а вот с "накруткой" возраста уже немного сложнее.
Совет №6
Все чаще многие из нас делают покупки с мобильного, поэтому очень важно устанавливать только официальные приложения интернет-магазинов и только из Google Play/AppStore.
Ссылки на приложения, как правило, на официальных сайтах или по поисковому запросу в магазине приложений (обязательно смотрите на количество загрузок и проверяйте отзывы с рейтингом).
Совет №7
Интернет-оплаты лучше проводить с отдельной банковской карты, на которой ограниченное количество денег и отключен кредитный лимит. Как только вы решаете оплатить товар (напомним, что лучше это делать в магазинах с репутацией), просто переведите необходимую сумму денег, которую собираетесь потратить на "выделенную" карту и проводите с нее оплату. Перед следующей покупкой – повторите процедуру.
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В настоящее время практически все популярные банки позволяют выпустить виртуальную карту за пару кликов и бесплатно. Не лишним будет ограничить количество допустимых транзакций и общую сумму затрат, а также включить сообщения о транзакциях.
Автор: Павел Белоусов, эксперт Школы цифровой безопасности DSS380 от общественной организации "Интерньюс-Украина"
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