Будем откровенны, Черная пятница – явление очень привлекательное. Если нацелиться, можно приобрести и квартиру с выгодной экономией. Но мошенников эта дата привлекает не меньше покупателей.

Поэтому специалисты "Интерньюз-Украина" специально для сайта 24 канала подготовили семь простых советов, которые помогут избежать ловушек интернет-аферистов.

Совет №1

Скидки НЕ могут быть бешеными. Особенно после стольких месяцев пандемии и убытков бизнеса. Если вещь, которая в обычные дни стоила 1000 гривен, в период распродажи на "Черную пятницу" выставляется за 199 или 299 гривен – будьте внимательны, это могут быть мошенники. Вы или вообще ничего не получите, или получите подделку.

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Совет №2

Если вы покупаете по объявлению в интернете (мессенджеры, соцсети, доски объявлений и т.д.) – заказывайте с оплатой при получении. Только таким образом можно увеличить вероятность того, что на почте вы получите именно то, что заказывали. Мошенники могут просить в качестве предоплаты даже 20 гривен, но вы, в случае обмана, вряд ли будете возиться с полицией, а вот для мошенника 500 человек по 20 гривен выльется в серьезную сумму.

Совет №3

Проверяйте возраст аккаунта или сайта. Продавец, который зарегистрировался на площадке за пару дней до "Черной пятницы", или же сайт с товаром, которому всего месяц от роду, – должны настораживать.



В "Черную пятницу" не теряйте бдительность

Совет №4

Максимально будьте внимательны ко всем ссылкам, по которым собираетесь перейти. Вы их можете получить в почтовой или СМС-рассылке, от кого-то в мессенджере или от мошенника на популярной интернет-площадке.

Такие ссылки могут вести на поддельные ресурсы и быть просто очень похожими на адрес популярного сайта: 0lx, Rosetka, Novayapochta и подобное. В случае подозрения – вручную наберите адрес в строке браузера, перейдите из "Избранного" или просто загуглите – вероятнее всего, что первый вариант в поисковой выдаче будет правильным.

Ни в коем случае не игнорируйте сообщения браузера, антивируса или вашего банка о том, что сайт или транзакция – подозрительные, а сразу же прерывайте оплату и закрывайте вкладку с этим сайтом.

Совет №5

Лучше покупайте в проверенных интернет-магазинах, которые уже себя зарекомендовали и где есть возможность вернуть товар в случае чего. Магазины с плохой репутацией долго не живут, поэтому чем старше и известнее площадка – тем надежнее для покупателя.

Но все равно помните, что "репутацию" (отзывы, оценки) можно "накрутить" достаточно легко, а вот с "накруткой" возраста уже немного сложнее.

Совет №6

Все чаще многие из нас делают покупки с мобильного, поэтому очень важно устанавливать только официальные приложения интернет-магазинов и только из Google Play/AppStore.

Ссылки на приложения, как правило, на официальных сайтах или по поисковому запросу в магазине приложений (обязательно смотрите на количество загрузок и проверяйте отзывы с рейтингом).

Совет №7

Интернет-оплаты лучше проводить с отдельной банковской карты, на которой ограниченное количество денег и отключен кредитный лимит. Как только вы решаете оплатить товар (напомним, что лучше это делать в магазинах с репутацией), просто переведите необходимую сумму денег, которую собираетесь потратить на "выделенную" карту и проводите с нее оплату. Перед следующей покупкой – повторите процедуру.

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В настоящее время практически все популярные банки позволяют выпустить виртуальную карту за пару кликов и бесплатно. Не лишним будет ограничить количество допустимых транзакций и общую сумму затрат, а также включить сообщения о транзакциях.

Автор: Павел Белоусов, эксперт Школы цифровой безопасности DSS380 от общественной организации "Интерньюс-Украина"