По иску компании Ахметова отменили аукцион на покупку электроэнергии из России и Беларуси

Оператор "Укрэнерго" отменил месячный аукцион на импорт электроэнергии на ноябрь 2021 года. Таким образом выполнили решение суда по иску компании олигарха Рината Ахметова.

Остановили порядок действия распределения пропускной способности. Такое решение принял Окружной админсуд Киева по иску АО "ДТЭК Западэнерго".

К теме Украина не будет продлевать запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси, – СМИ

Почему отменили аукцион

Суд решил, что текст постановления №763 Нацкомиссии не соответствует закону. ОАСК признал обоснованным доводы ДТЭК касательно "нарушения прав и интересов".

Что будет дальше

Таким образом проводить аукционы на платформе технически невозможно. В том числе и те, которые касаются импорта из России и Беларуси. Месячные закупки отменили до возобновления действия порядка или внесения изменений в платформу.

Суточные аукционы на 25 октября провели, то есть участники получили физическое право на передачу. Эти результаты не отменят, но алгоритм ограничения ФПП изменился с пропорционального на последовательный.

О порядке возобновления месячных аукционов по резервному механизму сообщат уже отдельно.

Интерес "ДТЭК"

Интерес компании Рината Ахметова в этом вопросе очевиден, ведь Россия и Беларусь традиционно были основными импортерами электроэнергии в Украине.

Следовательно, на момент пока действует запрет на импорт из этих стран, "ДТЭК" фактически остается монополистом на рынке электроэнергии и самостоятельно может диктовать свои условия, устанавливать тарифы и прочее.

Что этому предшествовало