Остановили порядок действия распределения пропускной способности. Такое решение принял Окружной админсуд Киева по иску АО "ДТЭК Западэнерго".

К теме Украина не будет продлевать запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси, – СМИ

Почему отменили аукцион

Суд решил, что текст постановления №763 Нацкомиссии не соответствует закону. ОАСК признал обоснованным доводы ДТЭК касательно "нарушения прав и интересов".

Что будет дальше

Таким образом проводить аукционы на платформе технически невозможно. В том числе и те, которые касаются импорта из России и Беларуси. Месячные закупки отменили до возобновления действия порядка или внесения изменений в платформу.

Суточные аукционы на 25 октября провели, то есть участники получили физическое право на передачу. Эти результаты не отменят, но алгоритм ограничения ФПП изменился с пропорционального на последовательный.

О порядке возобновления месячных аукционов по резервному механизму сообщат уже отдельно.

Интерес "ДТЭК"

Интерес компании Рината Ахметова в этом вопросе очевиден, ведь Россия и Беларусь традиционно были основными импортерами электроэнергии в Украине.

Следовательно, на момент пока действует запрет на импорт из этих стран, "ДТЭК" фактически остается монополистом на рынке электроэнергии и самостоятельно может диктовать свои условия, устанавливать тарифы и прочее.

Что этому предшествовало