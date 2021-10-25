Остановили порядок действия распределения пропускной способности. Такое решение принял Окружной админсуд Киева по иску АО "ДТЭК Западэнерго".
К теме Украина не будет продлевать запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси, – СМИ
Почему отменили аукцион
Суд решил, что текст постановления №763 Нацкомиссии не соответствует закону. ОАСК признал обоснованным доводы ДТЭК касательно "нарушения прав и интересов".
Что будет дальше
Таким образом проводить аукционы на платформе технически невозможно. В том числе и те, которые касаются импорта из России и Беларуси. Месячные закупки отменили до возобновления действия порядка или внесения изменений в платформу.
Суточные аукционы на 25 октября провели, то есть участники получили физическое право на передачу. Эти результаты не отменят, но алгоритм ограничения ФПП изменился с пропорционального на последовательный.
О порядке возобновления месячных аукционов по резервному механизму сообщат уже отдельно.
Интерес "ДТЭК"
Интерес компании Рината Ахметова в этом вопросе очевиден, ведь Россия и Беларусь традиционно были основными импортерами электроэнергии в Украине.
Следовательно, на момент пока действует запрет на импорт из этих стран, "ДТЭК" фактически остается монополистом на рынке электроэнергии и самостоятельно может диктовать свои условия, устанавливать тарифы и прочее.
Что этому предшествовало
- Еще 26 мая Нацкомиссия по энергетике и тарифам приняла запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября 2021 года. Впоследствии его продлили еще на месяц.
- Однако осенью появилась информация, что запрет продолжать уже не будут, то есть импорт электроэнергии возобновят.
- 22 октября стартовали аукционы на распределение межгосударственных связей линий электропередач с Россией и Беларусью на ноябрь.
- Потенциальный объем импорта из Беларуси может составить 1 000 мегаватт, из России – 1 540 мегаватт.