Через "Северный поток-2" в Украине взлетят тарифы на распределение газа, – Зеркаль

Украина без транзита может остаться без ГТС, которая приносит прибыль государству, рассказала заместитель министра энергетики Лана Зеркаль. Также она отметила, что платежки на распределение газа, если транзита не будет, значительно увеличатся.

Запуск "Северного потока-2" отразится на платежках

Зеркаль отметила, что запуск "Северного потока-2" могут почувствовать на себе рядовые украинцы, особенно если транзита через Украину не будет. Дело в том, что это отразится на платежах за коммунальные услуги. Напомним, что практически во всех домах уже включено отопление и в Украине по факту начался отопительный сезон.

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Это (запуск "Северного потока-2" – 24 канал) может очень плохо отразиться на платежках. Потому что сейчас система работает как комплекс. А на самом деле, держать всю систему, если не будет транзита, будем мы с вами – украинские потребители. Наши платежки на распределение газа, если транзита не будет, значительно увеличатся,

– рассказала Зеркаль.

Также заместитель министра энергетики добавила, что государство должно будет это покрывать за свой счет, но это все равно будет на средства украинцев.

16,80 гривны за кубометр газа соответственно.

Украина не останется без газа

Важно, что сценарий, когда Украина останется без газа, Зеркаль называет гипотетическим. Он сбудется только, если украинская ГТС вообще не будет работать на транспортировку газа в Европу. Но, по ее словам, без газа Украина не остается даже после запуска "Северного потока-2".

"Северный поток-2": что нужно знать

"Северный поток-2" – это российский газопровод для поставок газа в обход Украины. 10 сентября 2021 года в России заявили о завершении строительства.

Более 40 евродепутатов требовали инициировать расследование деятельности "Газпрома". Компанию обвиняют в рыночных манипуляциях и шантаже.

Первую нитку "Северного потока-2" начали заполнять газом 4 октября – это будет происходить постепенно. Дания дала свое разрешение на запуск.

Несмотря на то, что власти Германии одобряют запуск, 9 октября Регулятор потребовал от оператора доказательств о соблюдении норм Евросоюза.