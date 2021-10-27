Запуск "Северного потока-2" отразится на платежках

Зеркаль отметила, что запуск "Северного потока-2" могут почувствовать на себе рядовые украинцы, особенно если транзита через Украину не будет. Дело в том, что это отразится на платежах за коммунальные услуги. Напомним, что практически во всех домах уже включено отопление и в Украине по факту начался отопительный сезон.

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Это (запуск "Северного потока-2" – 24 канал) может очень плохо отразиться на платежках. Потому что сейчас система работает как комплекс. А на самом деле, держать всю систему, если не будет транзита, будем мы с вами – украинские потребители. Наши платежки на распределение газа, если транзита не будет, значительно увеличатся,

– рассказала Зеркаль.

Также заместитель министра энергетики добавила, что государство должно будет это покрывать за свой счет, но это все равно будет на средства украинцев.

Напомним. В ноябре цена кубометра газа для бытовых потребителей будет стоить от 7,788 до 31,06 гривны. Тариф от НАК "Нафтогаз" для бытовых и бюджетных учреждений в октябре – ноябре будет 7,96 и 16,80 гривны за кубометр газа соответственно.

Украина не останется без газа

Важно, что сценарий, когда Украина останется без газа, Зеркаль называет гипотетическим. Он сбудется только, если украинская ГТС вообще не будет работать на транспортировку газа в Европу. Но, по ее словам, без газа Украина не остается даже после запуска "Северного потока-2".

Ранее Зеркаль рассказывала, что украинская ГТС способна транспортировать вдвое больше газа, чем "Северный поток-2". Также она подчеркнула, что Россия использует газ в качестве метода политического влияния. Подробнее об этом, рассказали здесь.

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