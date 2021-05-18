О возможных потерях Украины в интервью компании заявил глава Оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.
Другое мнение "Северный поток-2" не будет для Украины проблемой последующие 5 – 8 лет, – госпожа посол Германии
Потенциальные потери Украины из-за запуска "Северного потока-2"
Макогон отметил, что остается только надеяться на то, что санкции смогут остановить строительство "Северного потока-2". Ведь до сих пор нет компромиссного варианта, который был бы выгоден Украине.
Глава Оператора ГТС добавил, что 1,5 миллиарда долларов Украина зарабатывает на транзите. Если газ пойдет через "Северный поток-2", то он автоматически подорожает, ведь стоимость транспортировки из Германии будет дороже. По оценкам Макогона, это еще примерно 2 – 3 миллиардов долларов потерь для экономики.
Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока-2" в 5 – 6 миллиардов долларов в год,
– заявил Макогон.
Он также отметил, что в случае запуска газопровода и остановки транзита через Украину газ подорожает примерно на 50 долларов за тысячу кубометров, потому что стоимость транспортировки в Украину вырастет. А если подорожает газ, то вырастут цены и на весь украинский промышленный экспорт.
Напомним, ранее стало известно, что Германия разрешила завершить строительство "Северного потока-2" в своей экономической зоне.
Строительство "Северного потока-2": основное
- Россия начала строительства "Северного потока-2" для транспортировки природного газа в Европу в обход Украины.
- В марте 2021 года Москва утверждала, что "Северный поток-2" завершили строить на 95%.
- Однако процесс несколько затормозился из-за санкций США. В апреле СМИ сообщали, что Соединенные Штаты подготовили 2 пакета санкций, однако еще не приняли окончательное решение.