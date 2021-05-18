О возможных потерях Украины в интервью компании заявил глава Оператор газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Другое мнение "Северный поток-2" не будет для Украины проблемой последующие 5 – 8 лет, – госпожа посол Германии

Потенциальные потери Украины из-за запуска "Северного потока-2"

Макогон отметил, что остается только надеяться на то, что санкции смогут остановить строительство "Северного потока-2". Ведь до сих пор нет компромиссного варианта, который был бы выгоден Украине.

Глава Оператора ГТС добавил, что 1,5 миллиарда долларов Украина зарабатывает на транзите. Если газ пойдет через "Северный поток-2", то он автоматически подорожает, ведь стоимость транспортировки из Германии будет дороже. По оценкам Макогона, это еще примерно 2 – 3 миллиардов долларов потерь для экономики.

Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока-2" в 5 – 6 миллиардов долларов в год,

– заявил Макогон.

Он также отметил, что в случае запуска газопровода и остановки транзита через Украину газ подорожает примерно на 50 долларов за тысячу кубометров, потому что стоимость транспортировки в Украину вырастет. А если подорожает газ, то вырастут цены и на весь украинский промышленный экспорт.

Напомним, ранее стало известно, что Германия разрешила завершить строительство "Северного потока-2" в своей экономической зоне.

Строительство "Северного потока-2": основное