Из-за облгазов Фирташа вдвое упали доходы украинской газотранспортной системы
Источник:Оператор ГТС Украины
"Оператор ГТС Украины" за первое полугодие 2021 года получил 5,6 миллиарда чистой прибыли. За аналогичный период прошлого года доход составил 13,1 миллиарда гривен. Основной причиной падения прибыли называют задолженность облгазов и горгазов.
Суммарный доход ГТС Украины за первое полугодие 2021 года почти не отличается от доходов за аналогичный период прошлого года. Тогда он составлял 29 миллиардов гривен, а в этом – 28,8 миллиарда гривен.
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Почему чистая прибыль упала
Главной проблемой ГТС является задолженности облгазов и горгазов, которые в основном являются частными. Совокупный долг компаний перед оператором составляет 9,8 миллиарда гривен.
Ключевым негативным фактором, повлиявшим на результаты в периоде, стала задолженность участников рынка газа за услуги его балансировки и транспортировки, которая составляет свыше 10 миллиардов гривен. В основном (91%) долг образовали частные ОГРС (обл- и горгазы),
– говорится в сообщении.
В то же время "Оператор ГТС Украины" протранзитировал на 21,8 миллиарда кубометров газа, что на 9% больше, чем предусмотрено транзитным соглашением между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром". Однако объем транспортировки газа от добывающих компаний уменьшился на 4% и составляет 15 миллиардов кубометров.
Главный должник – Фирташ
Большинство долгов перед оператором ГТС имеют компании, принадлежащие Дмитрию Фирташу. Из почти 10 миллиардов гривен почти 8 миллиардов задолжали компании олигарха.Важно! В пятницу, 30 июля, в СНБО сообщили, что Кабинет Министров проведет проверку компаний Фирташа, ведь 70% газораспределительных сетей находятся под влиянием олигарха. Сейчас ему принадлежат 29 обл- и горгазов по всей Украине.