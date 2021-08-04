Суммарный доход ГТС Украины за первое полугодие 2021 года почти не отличается от доходов за аналогичный период прошлого года. Тогда он составлял 29 миллиардов гривен, а в этом – 28,8 миллиарда гривен.

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Почему чистая прибыль упала

Главной проблемой ГТС является задолженности облгазов и горгазов, которые в основном являются частными. Совокупный долг компаний перед оператором составляет 9,8 миллиарда гривен.

Ключевым негативным фактором, повлиявшим на результаты в периоде, стала задолженность участников рынка газа за услуги его балансировки и транспортировки, которая составляет свыше 10 миллиардов гривен. В основном (91%) долг образовали частные ОГРС (обл- и горгазы),

– говорится в сообщении.

В то же время "Оператор ГТС Украины" протранзитировал на 21,8 миллиарда кубометров газа, что на 9% больше, чем предусмотрено транзитным соглашением между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром". Однако объем транспортировки газа от добывающих компаний уменьшился на 4% и составляет 15 миллиардов кубометров.

Главный должник – Фирташ

Большинство долгов перед оператором ГТС имеют компании, принадлежащие Дмитрию Фирташу. Из почти 10 миллиардов гривен почти 8 миллиардов задолжали компании олигарха.

Важно! В пятницу, 30 июля, в СНБО сообщили, что Кабинет Министров проведет проверку компаний Фирташа, ведь 70% газораспределительных сетей находятся под влиянием олигарха. Сейчас ему принадлежат 29 обл- и горгазов по всей Украине.