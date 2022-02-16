Падение гривны

Эксперт напоминает, что с начала года гривна обесценилась на 4,4% по отношению к доллару и подчеркивает, что это очень стремительный темп, особенно учитывая, что в последние годы гривна обычно в начале года имеет тенденцию укрепляться под влиянием сезонных факторов.

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Напомним, что в конце января этого года на межбанковском валютном рынке в течение нескольких часов курс держался на уровне 29 гривен за доллар.

Это самое высокое значение со времен глубокой валютной паники начала 2015 года,

– примечательно напоминает Шавалюк.

Обратите внимание! В последний день января регулятор отметил, что он и в дальнейшем будет соблюдать принципы гибкого курсообразования. "Наличный объем валютных резервов позволяет нам продолжать активно действовать на валютном рынке последовательным и предсказуемым способом и нивелировать временные всплески", — говорилось в сообщении украинского центробанка.

Быстрые темпы инфляции

Еще одним следствием панических настроений станет ускорение темпов инфляции. Это произойдет в результате удорожания импортной продукции, а также товаров и услуг внутреннего производства (например, зерна или масла), стоимость которых привязана к мировым ценам.

Главное последствие – снижение покупательной способности доходов украинцев. То есть впоследствии украинцы станут беднее, почувствуют валютную панику в своих карманах,

– делится эксперт.

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Продуктовая паника

В то же время панические настроения украинцев повлекли за собой так называемую продуктовую панику. Шавалюк предполагает, что угроза войны заставляет многих украинцев закупать избыточные количества товаров на всякий случай. По его мнению, это вроде бы позволяет производителям и продавцам легче поднимать цены и недобросовестно зарабатывать на такой панике.

В итоге такие действия (производителей и продавцов – 24 канала) ударят по кошелькам украинцев, но оценить масштаб этого удара довольно трудно,

– подчеркивает эксперт.

Напомним! Потребительские цены в Украине выросли на 1.3% в январе. Больше всего подорожали подорожать овощи, а вот сахар и подсолнечное масло наоборот подешевели. Больше об этом, читайте здесь.

Иностранные инвестиции

Экономический аналитик рассказывает, что среди иностранных инвесторов существует молчаливое согласие не инвестировать в Украину в период острой военной угрозы. По его словам, якобы если кто-нибудь из иностранных инвесторов планировал какие-то капиталовложения – "поставил их на паузу".

Кто уже работает здесь (речь об иностранных инвесторах – 24 канал) – пытается вывести заработанные деньги (например, в форме дивидендов) в безопасное место. Здесь также статистики нет, но учитывая исторические данные, речь идет о суммах, кратных ста миллионам долларов в неделю,

– говорит он.