Вопрос – как научиться экономить деньги – стоит перед каждым, кому нужно экономить. Однако экономить и знать, как это правильно делать – разные вещи.

Правилам экономии по большей части нельзя научить, потому что у всех индивидуальная ситуация, здесь сработают только советы. За этим журналисты 24 канала пошли на улицы к людям.

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Мы спросили украинцев, на чем чаще всего они экономят и какие знают лайфхаки, чтобы меньше тратить денег.

На чем экономят украинцы

Согласно опросу, большинство людей отказывают себе в покупке новой одежды, экономят на коммунальных услугах, а из продуктов питания покупают только самое необходимое.

Кроме этого, из-за карантина украинцы начали меньше тратить на путешествия, ведь границы в большинстве стран закрыты, а также на развлечения – походы в кафе, рестораны, кинотеатры и тому подобное.

Справка. По данным Киевского международного института социологии, Украина оказалась в рейтинге самых несчастливых. Всего было опрошено 38 709 человек в более 40 странах мире

Ответы украинцев смотрите в видео: