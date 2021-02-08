На чем больше всего экономят украинцы: интересный опрос
Вопрос – как научиться экономить деньги – стоит перед каждым, кому нужно экономить. Однако экономить и знать, как это правильно делать – разные вещи.
Источник:24 канал
Правилам экономии по большей части нельзя научить, потому что у всех индивидуальная ситуация, здесь сработают только советы. За этим журналисты 24 канала пошли на улицы к людям.
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Мы спросили украинцев, на чем чаще всего они экономят и какие знают лайфхаки, чтобы меньше тратить денег.
На чем экономят украинцы
Согласно опросу, большинство людей отказывают себе в покупке новой одежды, экономят на коммунальных услугах, а из продуктов питания покупают только самое необходимое.
Кроме этого, из-за карантина украинцы начали меньше тратить на путешествия, ведь границы в большинстве стран закрыты, а также на развлечения – походы в кафе, рестораны, кинотеатры и тому подобное.
Ответы украинцев смотрите в видео:
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