Такое заявление Фиала сделал на совместном брифинге с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким 29 апреля, передает 24 канал. Кроме того, глава чешского правительства отметил, что вместе с Польшей его страна создаст группу реагирования по вопросу прекращения импорта российской нефти.

Похожее Австрия не будет платить за газ рублями, это фейк российской пропаганды, – канцлер Негаммер.

Чехия не пойдет на шантаж России

На брифинге Фиала четко выразился, что Чехия не намерена поддаваться российскому шантажу. Чиновник также отметил, что те страны и компании, которые соглашаются на российские ультиматумы, совершают огромную ошибку.

По словам чешского премьер-министра, оплата российского газа в рублях – это грубое нарушение совместно согласованных и введенных Европейским Союзом санкций против страны-агрессора.

Кстати, Петр Фиала также отметил, что Чехия и Польша договорились о создании общей группы реагирования, которая будет заниматься вопросом прекращения поставок российской нефти. Он уточнил, что Прага и Варшава рассматривают такой сценарий и готовятся к нему.

Газовый шантаж Россией стран ЕС: кратко

В конце марта Кремль выдвинул условия странам ЕС, чтобы те в дальнейшем рассчитывались за поставку российских энергоносителей в рублях.

26 апреля "Газпром" заявил, что прекращает поставки газа в Польшу, а затем и в Болгарию. На следующий день российская нефтегазовая компания объяснила это решение тем, что страны отказались платить за ресурс в рублях.

тем, что страны отказались платить за ресурс в рублях. В Польше и Болгарии подчеркнули, что смогут обойтись и без российского газа, а нарушать санкционные ограничения ЕС против России и платить за энергоноситель в рублях не будут.

и без российского газа, а нарушать санкционные ограничения ЕС против России и платить за энергоноситель в рублях не будут. Пропагандистские СМИ Кремля после этого начали распространять фейк, что Австрия якобы согласилась на ультиматум платить за энергоноситель в рублях. Впрочем, через несколько часов канцлер Австрии Карл Негаммер опроверг эту информацию и назвал сообщение очередным вбросом роспропаганды.

Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что 10 европейских компаний якобы уже открыли счета в рублях в "Газпромбанке", чтобы платить за российский энергоноситель по кремлевским правилам. 4 из этих компаний такие транзакции в рублях уже вроде бы совершили.

Не пропустите – Конгресс США окончательно принял ленд-лиз для Украины: смотрите видео