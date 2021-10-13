Чаты вместо чеков и сортировка мусора: как круговая экономика превращается в тренд

Круговая экономика – это не только об экологичности, но и о возможности сократить расходы компании и приумножить доходы. В Украине сейчас 9% компаний, которые обращают внимание на экологию. О том, на чем они экономят, рассказываем далее.

Опыт экологических компаний

Во время онлайн-конференции при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и правительства США несколько украинских компаний рассказали о своем пути к экологичности.

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Сеть химчисток Pastiralla

Компания полностью отказалась от использования бумаги и использует чаты, вместо квитанций. Таким образом расходы сократились на 155 тысяч гривен в год, делится основательница Pastiralla Наталья Грушевская.

Также компания установила систему рециркуляции воды, что позволяет потреблять вместо 18 кубометров воды всего 6 кубометров воды в день. Кроме этого сеть химчисток ввела в компании культуру сортировки мусора и 70% отдает на переработку.

Кафе Yellow Place

Основательница Yellow Place, руководитель отдела ВЭД ООО Бюро Вин Good Wine Надежда Савенкова считает, что важной составляющей зеленой политики ее бизнеса является также екопросвищение в соцсетях. Поэтому Yellow Place в своих постах развенчивает мифы и дает советы, как быть екосознательными в повседневной жизни.

Мы сортируем мусор, отказались от бумажных стаканчиков, трубочек, ведь 99,75% из них не подлежат переработке,

– делится Надежда Савенкова.

Неутешительная статистика

55% из более 50 миллиардов тонн парниковых выбросов генерирует ежегодно неэффективна энергетическая система.

45% – линейная экономика, характеризующаяся перепотреблением, ложными подходами к производству товаров и недостатком системного мышления.

Главная разница между линейной и круговой экономикой заключается в том, что последняя – это экономика с нулевым уровнем отходов, в которой все произведенное и потребленное может безопасно "вернуться" в природу и общество.

Разница между линейной и круговой экономикой / Инфографика Европейского банка реконструкции и развития

ЕБРР в свою очередь поддерживает проекты, направленные на энергоэффективность и экологический менеджмент. Сейчас зеленые проекты составляют около 10% всех консалтинговых проектов, реализованных при поддержке ЕБРР и доноров в направлении развития МСБ.